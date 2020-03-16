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Son dakika: CHP’de kurultay koronavirüs nedeniyle ertelendi!

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Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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CHP’DE OLAĞAN KURULTAY ERTELENDİ!

Son dakika... Cumhuriyet Halk Partisi'nde () 28-29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sürerken açıklamada bulunan Öztrak, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında devlete ve halka görevler düştüğünü belirtti.

Halkın alacağı önlemlerin, bu salgının sağlık sistemi üzerindeki baskısını hafifleteceğini ifade eden Öztrak, öncelikli hedefin, salgının bulaşmasını önlemek ve vatandaşların hastaneye düşmesini engellemek olması gerektiğini dile getirdi.

Koronavirüs salgınına bireylerin, şirketlerin, devletlerin ve küresel aktörlerin beraberce, koordinasyon içinde karşı koyması gerektiğine dikkati çeken Öztrak, sorunun basit olmadığını ve buna uygun tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Öztrak, "Bu çerçevede Parti Meclisimizin verdiği yetki çerçevesinde Merkez Yönetim Kurulumuz, tüm kongrelerimizi ve kurultayımızı ileri bir tarihe ertelemiştir." dedi.

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Bir basın mensubunun, "28-29 Mart'ta yapılması planlanan 37. Olağan ne zamana ertelendi?" sorusu üzerine Öztrak, "Henüz belli değil, gelişmeleri izleyeceğiz." yanıtını verdi.

"Sayın Genel Başkanın planlanan programlarında bir değişiklik söz konusu olacak mı? sorusunu Öztrak, "Hayır. Programları yeniden ayarlanıyor. Genel Başkanımızın tabii bazı yerlerde değişiklik yapmak zorunda kaldık. Onları da sizlerle paylaşacağız." diye cevapladı.

CHP'de il ve ilçe kongreleri tamamlanmış, büyük kurultay öncesi kadın ve gençlik kolları kongreleri yapılıyordu.

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