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Denizli'de FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2020
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DENİZLİ'DE FETÖ OPERASYONU: 4 TUTUKLAMA

'de, /'ye yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen / soruşturması kapsamında polis ekipleri, dün, şehir merkezindeki önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında 'ByLock' kullanıcılarının da olduğu belirtilen 8 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Polisteki sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise şartıyla serbest bırakıldı.

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