Konya’da korona karantinasından kaçmışlardı! Test sonuçları belli oldu
Konya'da korona şüphesiyle gözlem altına alınmak istenince kaçan ve bir süre önce Irak'tan dönen Türk vatandaşı E.B., yakalanıp eşi ve çocuğuyla hastaneye getirildi. Burada yapılan kontrollerin ardından 3 kişilik aile, taburcu edildi.
Konya Seydişehir Devlet Hastanesi'ne dün grip şikayetiyle gelen Irak'ta asansör işi yapan E.B., iddiaya göre, 'Coronavirüs' nedeniyle tedbir amaçlı gözlem altına alınmak istenince hastaneden kaçtı.
TABURCU EDİLDİ
Bir süre önce Irak'tan döndüğü öğrenilen E.B., polis tarafından yakalanarak, eşi ve çocuğu ile hastaneye getirildi. Burada yapılan kontroller sonrası herhangi bir bulguya rastlanmayan E.B., eşi ve çocuğu taburcu edildi.
UMREDEN GELENLER GÖZLEM ALTINDA
Umre amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan dönenler, 'Corona virüs' şüphesi üzerine tedbir amaçlı Ankara ve Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 5 yurda yerleştirildi. Konya'da 2 yurda yaklaşık 2 bin 500 kişi yerleştirildi. Herkesin tek tek ayrı odalara yerleştirildiği, üç öğün yemeklerinin verildiği, tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, yurt ve sağlık personellerinin 24 saat boyunca hizmet verdiği belirtildi.
YAZIR YERLEŞKESİNDE GÖTÜRÜLDÜ
Umreden gelenlerin yurtlara yerleştirilmeden önce hem havalimanında hem de yurt girişinde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi. Yüksek ateş şikayeti olanlar da tedbir amaçlı, Sağlık Bakanlığı tarafından 'Coronavirüs' gözlemi için belirlenen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır yerleşkesinde götürüldü.
Yurdun bahçesine UMKE tarafından sağlık çadırı kuruldu. 14 gün boyunca karantinada tutulacakları için de polis tarafından yurdun çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.
TRAFİĞE KAPATILDI
Yurdun önündeki caddeler trafiğe kapatıldı. Yurtların kapasitesi dolduğu için Konya'ya getirilmesi düşünülen diğer umreden gelenlerin Kayseri'ye yönlendirildiği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacıya sert müdahalesi kamerada
- Karınca istilası Türkiye'ye geldi mi?
- İşte corona virüs mücadelesinde 9 doğru 9 yanlış
- Sürücü kursları sınavları da ertelendi
- PÖH'ler zorlu göreve böyle hazırlanıyor!
- "Koronavirüs aşısı bulunamayabilir"
- İstanbul Valiliği açıkladı: 14 gün karantinada kalacaklar
- Az önce açıklandı! İran’da korkunç rakam
- Ankara'da şoke eden operasyon! Bunlar virüsten beter
- Corona virüsü nasıl belli olur?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Karınca istilası Türkiye'ye geldi mi? Karınca istilası nerede, hangi ülkelerde?
- Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?
- TOKİ çekiliş canlı yayın izle: 2020 Tuzla TOKİ kura çekilişi hangi kanalda? TOKİ Facebook, Twitter, YouTube canlı
- İstanbul Tuzla TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları sorgulama
- 1'den 10'a kadar tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı kaçtır?
- 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörden Dallas dizisinde J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur?
- Emekliye 2 bin 750 tl promosyon ve ilave ödeme! 2020 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte vaka sayısı...
- ÖSYM son dakika: EKYS sınavı iptal mi? 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Corona virüsü İstanbul, Ankara, İzmir'de görüldü mü? Türkiye'de corona virüsü hangi şehirlerde var?
- Dolarda son dakika corona hareketliliği! 13 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Corona virüsü testi yapan hastaneler: İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?