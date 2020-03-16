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Konya’da korona karantinasından kaçmışlardı! Test sonuçları belli oldu

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Giri�� Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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KORONA KARANTİNASINDAN KAÇMIŞLARDI! TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

'da korona şüphesiyle gözlem altına alınmak istenince kaçan ve bir süre önce 'tan dönen Türk vatandaşı E.B., yakalanıp eşi ve çocuğuyla hastaneye getirildi. Burada yapılan kontrollerin ardından 3 kişilik aile, taburcu edildi.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ne dün grip şikayetiyle gelen 'ta asansör işi yapan E.B., iddiaya göre, 'Coronavirüs' nedeniyle tedbir amaçlı gözlem altına alınmak istenince hastaneden kaçtı.

TABURCU EDİLDİ

Bir süre önce Irak'tan döndüğü öğrenilen E.B., polis tarafından yakalanarak, eşi ve çocuğu ile hastaneye getirildi. Burada yapılan kontroller sonrası herhangi bir bulguya rastlanmayan E.B., eşi ve çocuğu taburcu edildi.

UMREDEN GELENLER GÖZLEM ALTINDA

Umre amacıyla gittikleri 'dan dönenler, 'Corona virüs' şüphesi üzerine tedbir amaçlı ve Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 5 yurda yerleştirildi. Konya'da 2 yurda yaklaşık 2 bin 500 kişi yerleştirildi. Herkesin tek tek ayrı odalara yerleştirildiği, üç öğün yemeklerinin verildiği, tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, yurt ve sağlık personellerinin 24 saat boyunca hizmet verdiği belirtildi.

YAZIR YERLEŞKESİNDE GÖTÜRÜLDÜ

Umreden gelenlerin yurtlara yerleştirilmeden önce hem havalimanında hem de yurt girişinde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi. Yüksek ateş şikayeti olanlar da tedbir amaçlı, tarafından 'Coronavirüs' gözlemi için belirlenen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır yerleşkesinde götürüldü.

Yurdun bahçesine UMKE tarafından sağlık çadırı kuruldu. 14 gün boyunca karantinada tutulacakları için de polis tarafından yurdun çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

TRAFİĞE KAPATILDI

Yurdun önündeki caddeler trafiğe kapatıldı. Yurtların kapasitesi dolduğu için Konya'ya getirilmesi düşünülen diğer umreden gelenlerin 'ye yönlendirildiği öğrenildi.

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