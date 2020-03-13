Son dakika: TBMM'de corona virüs önlemi! Ziyaretçi alınmayacak...

Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs nedeniyle bazı tedbirler alınıyor. Alınan tedbirler kapsamında TBMM'ye 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya ve dünyayı tehdit eden koronavirüs ülkemize de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde ilk vakanın görüldüğü açıklamıştı.

Koca bu sabah saatlerinde sosyal medya adresinden ilk vakanın çevresindeki bir kişinin de testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

TBMM koronavirüs tedbirlerini arttırırken, 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararını aldı.