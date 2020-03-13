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Son dakika: TBMM'de corona virüs önlemi! Ziyaretçi alınmayacak...

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Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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MECLİS'TE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ! ZİYARETÇİ ALINMAYACAK

Son dakika haberine göre; 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan nedeniyle bazı tedbirler alınıyor. Alınan tedbirler kapsamında 'ye 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı.

'in Vuhan kentinde ortaya ve dünyayı tehdit eden ülkemize de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde ilk vakanın görüldüğü açıklamıştı.

Koca bu sabah saatlerinde sosyal medya adresinden ilk vakanın çevresindeki bir kişinin de testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

koronavirüs tedbirlerini arttırırken, 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararını aldı.

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