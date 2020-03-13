Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist Siya Munzur Mardin'de teslim oldu!
Son dakika haberine göre Kırmızı bültenle aranan ve 2003 yılında Trabzon'da öğrenci olduğu sırada terör örgütü PKK'ya katılan 'Siya Munzur' kod adlı terörist Duygu Karayel, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ailelerin de desteğiyle PKK'lıların teslim olmalarına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, 2003 yılında Trabzon'da öğrenci olduğu sırada terör örgütü PKK'ya katılan 'Siya Munzur' kod adlı Duygu Karayel'in teslim olması için ekipler çalışma başlattı.
İKNASI 6 AY SÜRDÜ
Ailesinin de destek verdiği 6 ay süren ikna çalışmaları sonucu Karayel, terör örgütünün Irak'taki barınma alanlarından kaçarak, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Karayel'in jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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