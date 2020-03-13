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Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist Siya Munzur Mardin'de teslim oldu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2020
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KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİST TESLİM OLDU!

Son dakika haberine göre Kırmızı bültenle aranan ve 2003 yılında 'da öğrenci olduğu sırada terör örgütü 'ya katılan '' kod adlı terörist , 'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ailelerin de desteğiyle 'lıların teslim olmalarına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 2003 yılında 'da öğrenci olduğu sırada terör örgütü PKK'ya katılan '' kod adlı 'in teslim olması için ekipler çalışma başlattı.

İKNASI 6 AY SÜRDÜ
Ailesinin de destek verdiği 6 ay süren ikna çalışmaları sonucu Karayel, terör örgütünün 'taki barınma alanlarından kaçarak, 'ın ilçesindeki 'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Karayel'in jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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