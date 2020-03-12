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Meclis'te koronavirüs önlemleri! Dezenfekte işlemi yapıldı |Video
TBMM'de koronavirüsü nedeniyle alınan önlemler devam ediyor.. Alınan önlemler kapsamında TBMM Genel Kurulu salonu ilaçlanarak dezenfekte edildi. Detaylar A Haber ekranlarında...
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