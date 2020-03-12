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12.03.2020

Meclis'te koronavirüs önlemleri! Dezenfekte işlemi yapıldı |Video

TBMM'de koronavirüsü nedeniyle alınan önlemler devam ediyor.. Alınan önlemler kapsamında TBMM Genel Kurulu salonu ilaçlanarak dezenfekte edildi. Detaylar A Haber ekranlarında...
Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde Korona zirvesi! SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE "KORONA" ZİRVESİ!

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