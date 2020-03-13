13 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Benzine ikinci büyük indirim geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
ABONE OL
BENZİNE İKİNCİ BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR

Petrolün varil fiyatlarının 30-35 dolar bandına inmesinin ardından 60 kurus motorine ise 56 kuruş yapılmıştı. Benzine ikinci büyük indirim geliyor. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş indirim bekleniyor.

OPEC toplantısı sonrasında üretim kısıtlamasına yönelik karar çıkmamasının ardından fiyatlarında yaşanan tarihi düşüşün iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına yansıması devam ediyor. fiyatlarındaki rekor düşüş sonrası fiyatlarına 60 kuruş, motorine ise 56 kuruş olarak yansıyan büyük indirimin ikincisi geliyor.

60 KURUŞ İNDİRİM BEKLİYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre; benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş beklenirken, motorinde yapılması beklenen indirim oranı ise henüz belli olmadı.

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Benzin ve motorine büyük indirim BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ! BENZİN VE MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM

İLK İNDİRİMİN MÜJDESİNİ BAŞKAN ERDOĞAN VERMİŞTİ

Brüksel ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Buradan bir müjdeyi de duyurayım. Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız." demişti.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE YARADI

Petroldeki düşüş Türkiye'nin hem cari açığına hem de vatandaşın yakıt faturasına olumlu şekilde yansıyacak. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, petrol fiyatlarındaki düşüşün pompaya nasıl yansıyacağına ilişkin,"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ham petrollerdeki değişimi ve diğer maliyetlerdeki değişimin hangi sıklıklarla pompaya yansıyacağını belirlemiş durumda. O mekanizmayı arkadaşlar çalışıyor. Şu anda rakam telaffuz etmemiz doğru olmaz. Öteden beri şunu rahatlıkla söylüyoruz; ham petrol fiyatlarındaki artış veya eksiliş pompaya zaten yansıyor" açıklaması yapmıştı.

Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor! Benzinin litre fiyatı 5 TL bandına gerilemesi bekleniyor |Video BENZİN VE MOTORİNE TARİHİ İNDİRİM GELİYOR! BENZİNİN LİTRE FİYATI 5 TL BANDINA GERİLEMESİ BEKLENİYOR |VİDEO
Petrolde son 30 yılın en sert düşüşü! Petrol fiyatları neden düştü? Motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu? PETROLDE SON 30 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ! PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ? MOTORİN, BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA