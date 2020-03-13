Son dakika: Benzine ikinci büyük indirim geliyor

Petrolün varil fiyatlarının 30-35 dolar bandına inmesinin ardından benzin 60 kurus motorine ise 56 kuruş indirim yapılmıştı. Benzine ikinci büyük indirim geliyor. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş indirim bekleniyor.

OPEC toplantısı sonrasında üretim kısıtlamasına yönelik karar çıkmamasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan tarihi düşüşün iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına yansıması devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki rekor düşüş sonrası benzin fiyatlarına 60 kuruş, motorine ise 56 kuruş olarak yansıyan büyük indirimin ikincisi geliyor.

60 KURUŞ İNDİRİM BEKLİYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre; benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş indirim beklenirken, motorinde yapılması beklenen indirim oranı ise henüz belli olmadı.

İLK İNDİRİMİN MÜJDESİNİ BAŞKAN ERDOĞAN VERMİŞTİ

Brüksel ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Buradan bir müjdeyi de duyurayım. Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız." demişti.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE YARADI

Petroldeki düşüş Türkiye'nin hem cari açığına hem de vatandaşın yakıt faturasına olumlu şekilde yansıyacak. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, petrol fiyatlarındaki düşüşün pompaya nasıl yansıyacağına ilişkin,"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ham petrollerdeki değişimi ve diğer maliyetlerdeki değişimin hangi sıklıklarla pompaya yansıyacağını belirlemiş durumda. O mekanizmayı arkadaşlar çalışıyor. Şu anda rakam telaffuz etmemiz doğru olmaz. Öteden beri şunu rahatlıkla söylüyoruz; ham petrol fiyatlarındaki artış veya eksiliş pompaya zaten yansıyor" açıklaması yapmıştı.