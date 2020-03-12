13 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Cumhurbaşkanlığından "koronavirüs" genelgesi! Resmi Gazete'de yayımlandı....

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
ABONE OL
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN KORONAVİRÜS GENELGESİ

Son dakika haberi... Yeni tip tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkış iznine ilişkin genelgesi 'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durduruldu.

Son dakika haberi... Yeni tip tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkış iznine ilişkin genelgesi 'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durduruldu.

Zorunlu ve ivedi durumlarda yurt dışına çıkacak kamu görevlileri; üst yönetici, bakan veya validen izin alacak.

Detaylar geliyor...

Son dakika: Cumhurbaşkanlığındaki koronavirüs toplantısı sonrası flaş açıklamalar! Okullar tatil oldu mu? SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANLIĞINDAKİ "KORONAVİRÜS" TOPLANTISI SONRASI FLAŞ AÇIKLAMALAR! OKULLAR TATİL OLDU MU?
Son dakika: Cumhurbaşkanlığındaki koronavirüs toplantısı sonrası flaş açıklamalar! Okullar tatil oldu mu?
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli açıklamalar SON DAKİKA: MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN "KORONAVİRÜS" TEDBİRLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı paylaştı! Koronavirüs gündemini takip ederken dikkat edilmesi gereken hususlar SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANLIĞI PAYLAŞTI! KORONAVİRÜS GÜNDEMİNİ TAKİP EDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Diyanet İşleri Başkanlığından Koronavirüs için Cuma hutbesi: Tedbir Mümin'den takdir Allah'tandır DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN "KORONAVİRÜS" İÇİN CUMA HUTBESİ: "TEDBİR MÜMİN'DEN TAKDİR ALLAH'TANDIR"
Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama SON DAKİKA: ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL'DEN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Son dakika: 81 ile koronavirüs tedbirleri için genelge gönderildi SON DAKİKA: 81 İLE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ İÇİN GENELGE GÖNDERİLDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA