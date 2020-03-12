Son dakika: Cumhurbaşkanlığından "koronavirüs" genelgesi! Resmi Gazete'de yayımlandı....
Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkış iznine ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durduruldu.Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkış iznine ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durduruldu.
Zorunlu ve ivedi durumlarda yurt dışına çıkacak kamu görevlileri; üst yönetici, bakan veya validen izin alacak.
Detaylar geliyor...
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