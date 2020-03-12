Son dakika! Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü! Kremlin'den açıklama geldi

Gelen bir son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada, "İki lider İdlib'deki tansiyonun düşürülmesini ele aldı." denildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme gerçekleştirdi. Kremlin, telefon görüşmesinde iki liderin İdlib'de tansiyonun düştüğüne dikkat çektiğini duyurdu.

İki lider 5 Mart'ta Moskova'da bir araya gelmiş, İdlib'de ateşkesin sağlanması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

MUTABAKAT 6 MART'TA SAĞLANDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından açıklanan İdlib mutakabat metni şöyle:

1- İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.

2- M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacatır.

3- Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.

İşbu Protokol, imzalandığı anda yürürlüğe girer. Türkçe, Rusça ve İngilizce üç örnek olarak ve eşit yasal geçerliliği olacak şekilde 5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da imzalanmıştır.