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12.03.2020

Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü! Kremlin'den açıklama geldi | Video

Gelen bir son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada, "İki lider İdlib'deki tansiyonun düşürülmesini ele aldı." denildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme gerçekleştirdi.

Kremlin, telefon görüşmesinde iki liderin İdlib'de tansiyonun düştüğüne dikkat çektiğini duyurdu.

İki lider 5 Mart'ta Moskova'da bir araya gelmiş, İdlib'de ateşkesin sağlanması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

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