Son dakika: Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Azerbaycan'da koronavirüs yüzünden ilk ölüm haberi geldi. Öte yandan Azerbaycan, iki hafta süreyle İran sınırını kapatma kararı aldı.

Çin'de ortaya çıkan ve diğer ülkelere sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.

Azerbaycan'da 2 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Kovid-19'la ilgili oluşturulan özel ekipten yapılan açıklamada, İtalya'dan gelen bir öğrenci ile İran'dan gelen yaşlı bir kadının Kovid-19 teşhisiyle tedavi altına alındığı bildirildi.

Daha önce 3 hastanın iyileşerek taburcu edildiği Azerbaycan'da, tedavisi devam eden hasta sayısı 12 oldu.

Açıklamada, 1938 doğumlu bir hastanın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan Azerbaycan'ın Roma Büyükelçiliği de ülkelerine dönmek isteyen vatandaşlarına kendilerine başvurmaları yönünde çağrı yaptı.