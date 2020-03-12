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Son dakika: Bir ülke daha koronavirüs (corona virüs) nedeniyle OHAL ilan etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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BİR ÜLKE DAHA OHAL İLAN ETTİ

... 'in Vuhan kentine başlayıp 118 ülkeye yayılan koronavirüs () dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. virüsle mücadele kapsamında ilan edildiğini duyurdu.

'de başlayan ve 'da ağır kayıplara yol açan koronavirüs () dünyada hızla yayılmaya devam ediyor.

hükümeti koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 gün süreyle kararı alındığını duyurdu.

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