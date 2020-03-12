Son dakika: Bir ülke daha koronavirüs (corona virüs) nedeniyle OHAL ilan etti

Son dakika haberi... Çin'in Vuhan kentine başlayıp 118 ülkeye yayılan koronavirüs (corona virüs) dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Çekya virüsle mücadele kapsamında OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Çin'de başlayan İtalya ve İran'da ağır kayıplara yol açan koronavirüs (corona virüs) dünyada hızla yayılmaya devam ediyor.

Çekya hükümeti koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 gün süreyle OHAL kararı alındığını duyurdu.