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Başkan Erdoğan liderliğinde "Korona" zirvesi! Tehlike masaya yatırılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE KORONA ZİRVESİ

Başkan  liderliğinde 'nde ilgili bakanlar ve ile birlikte koronavirüs toplantısı yapılacak. Koronavirüs tehlikesi masaya yatırılacak.

Başkan , Koronavirüs'e karşı alınacak önlemler hakkında görüşmek üzere bugün Beştepe'de bakanlarla bir araya gelecek. 'nde Koronavirüs tehlikesi masaya yatırılacak.

Toplantıda olup olmayacağı ya da ara tatilin öne çekilip çekilmeyeceği de görüşülecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunumunun ardından karar verileceği ifade edildi.

ÜNİVERSİTELERDEN ÖNLEM

İstanbul , , eğitimlere ara vermiş, uzaktan eğitime geçme kararı almıştı. Diğer yandan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, de personelin yurt dışına çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıklamıştı.

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3 BAKAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Koronavirüs , Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dün gerçekleşen toplantının ardından ortak basın açıklaması yaptı. koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmelerini aktardı.

Sağlık Bakanı Koca, son dakika açıklamasında, okulların tatil olup olmayacağı konusunun önümüzdeki günlerde gündeme gelebileceğini belirtmişti. Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle karantinada olan kişi sayısını vermenin doğru olmayacağını belirtirken, yaz döneminde koronavirüsün etkisinin azalacağı düşüncesinin Bilim Kurulu'nun da öngörüsü olduğunu söylemişti.

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"CEZA VERDİĞİMİZ FİRMALARIN İSMİNİ AÇIKLAMIYORUZ"

Bakan Pekcan ise, "Hiçbir gereksinim olmamasına rağmen gıda ürünlerinde de fahiş fiyatların başladığını görüyoruz. Gereğini yapacağız. Ceza verdiğimiz firmaların ismini açıklamıyoruz. Şu anda 2 bin 180 firmaya soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da şöyle konuştu:

"15 Nisan turizm açısından hassas bir tarih. Geçen seneye kıyaslandığında turizm hareketlerini cezbettirmek yerine geçen seneye göre daha az sayıda turist gelmesinin çok daha sağlıklı olacağına karar verdik. En geç 1 hafta içinde sektörel desteklerle ilgili net bir açıklama yapacağız. Kültürel etkinlikler ve organizasyonlarla ilgili Nisan sonrasına ertelemek de gündemde. Bununla ilgili net açıklamayı yarın netleştirmiş olacağız. Sonrası için hem sektör hem Türkiye açısından çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz."

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