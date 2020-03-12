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12.03.2020

Başkan Erdoğan liderliğinde "Korona" zirvesi! | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilgili bakanlar ve Bilim Kurulu ile birlikte koronavirüs toplantısı yapılıyor. Koronavirüs tehlikesi masaya yatırılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs'e karşı alınacak önlemler hakkında görüşmek üzere bugün Beştepe'de bakanlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Koronavirüs tehlikesi masaya yatırılacak.

Toplantıda okulların tatil olup olmayacağı ya da ara tatilin öne çekilip çekilmeyeceği de görüşülecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunumunun ardından karar verileceği ifade edildi.

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