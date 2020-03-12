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Son dakika haberi... Koronavirüs savaşçıları! Koronavirüse karşı kolonya önerisi |Video
Çin'de başlayan ve tüm dünyaya hızla yayılan ölümcül koronavirüs son olarak ülkemizde de bir kişide görüldü. Vatandaşlar koronavirüse karşı korunmak için önlemleri arttırırken, bilim kurulu koronavirüse karşı kolonya önerisi yaptı. Bu nedenler kolonya satışlarında ise büyük artış yaşanıyor. A Haber muhabiri Sercan Bilgi, Aydın'da bir kolonya fabrikasından son gelişmeleri aktardı. Kolonya fabrikasının müdürü, "Bu kadar talep beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.
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