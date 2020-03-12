Corona virüsü Türkiye'de ilk nerede, kimde çıktı? Koronavirüs hangi ilimizde? Sağlık Bakanlığı son açıklamalar Son dakika haberleri... Çin'de ortaya çıkan corona virüsü iki ay içerisinde çoğu ülkeye yayıldı. Türkiye'de de ilk vakanın görülmesinin ardından corona virüsüne karşı önlemler arttırılmaya başlandı. Maske ve kolonya kullanımının arttığı görülen ülkemizde ilk virüsün nerede ortaya çıktığı merak ediliyor. Peki, corona virüsü Türkiye'de ilk nerede, kimde çıktı? Koronavirüs hangi ilimizde? İşte Sağlık Bakanlığı son açıklamalar... Giriş Tarihi: 12.03.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 10:07
Corona virüsü Türkiye'de ilk nerede, kimde çıktı? Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından vatandaşlar önlemlerinin arttırdı. Sağlık Bakanlığı tarafından alınabilecek önlemler konusunda uyarılar sıklıkla yapılıyor. Bakan Koca yaptığı açıklamada, yurt dışından geldiği bilinen bir erkek hastada corona virüsü tespit edildiğini söyledi. Corona virüsü tespitinin nerede yapıldığı merak ediliyor. Peki, corona virüsü Türkiye'de ilk nerede, kimde çıktı? Koronavirüs hangi ilimizde? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi A Haber ekranlarında yanıtladı. İşte detaylar...
CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE İLK NEREDE, KİMDE ÇIKTI?
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, virüsün Türkiye'de ilk nerede görüldüğünün merak edilmesi ile ilgili, "Burada önemli olan sağlık çalışanlarının bu süreci yönetmekte olan kişilerin bu vakayı biliyor olması ve bununla ilgili çevresini taramış olmaları. Bakan beyde bunun zaten yapıldığını söyledi. Ama kamuoyunun bu vakanın nerede hangi hastanede yattığını kim olduğunu veya nerede ortaya çıktığını bilmesi gerekmiyor. Bilindiği zamanda hasta ve çevresiyle ilgili maalesef bir tepki veya sorunlar ortaya çıkabilir. Bence bu soruları hiç sormamak merak etmemek daha doğru. Önemli olan sağlık çalışanlarının yani bu hasta ile ilgilenen kişilerin bu hastanın çevresini sorgulamaları ve eğer bulaşan varsa tespit etmeleri ve izole etmeleri zaten bunun da yapıldığını Bakan bey söyledi" dedi.
TÜRKİYE BU ALANDA PROAKTİF DAVRANDI
Türkiye'deki hastanelerin ve altyapının hazır olduğunu vurgulayan Özlü, " Türkiye bence bu konuda çok iyi hazırlığını yapabildi. İlk alınan tedbirler ve hatta dünyanın birçok ülkesinde henüz daha uygulamaya koymadan Türkiye bu alanda proaktif davrandı. Ve bunun sonucunu da bence aldı ve Türkiye'ye girişi oldukça gecikti. Bu süre içerisinde Türkiye zaman kazandı hazırlıklarını tamamladı. Tümüyle hastalıkla savaşmaya hazır." ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS SALGININDA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 638'E YÜKSELDİ
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 638'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 126 bin 258'e yükselirken; 68 bin 266 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 354 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 7 bin 126 arttı.
Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'yı tehdit ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 827'ye yükselirken; vaka sayısı da 12 bin 462'ye çıktı.