AK Parti'den koronavirüs önlemi! Toplantılara alınmayacaklar
Dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne yol açan ölümcül yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'de de 1 kişide görülmesi üzerine AK Parti de önlem aldı. AK Parti TBMM Grubu'nun aldığı tedbir çerçevesinde grup toplantılarına yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararlaştırıldı.
AK Parti'de, grup toplantılarına yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararlaştırıldı.
AK Parti TBMM Grubu, Türkiye'de 1 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından bazı tedbirler aldı. Bu kapsamda TBMM kampüsüne ve grup toplantılarına, yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararı verildi.
FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPILMAYACAK
Grup toplantılarının sonunda fotoğraf çekimi yapılmaması ve TBMM Üyeler Lokantası'na milletvekili beraberinde ziyaretçi getirilmemesi kararlaştırıldı.
Milletvekillerinden, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.
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