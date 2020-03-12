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AK Parti'den koronavirüs önlemi! Toplantılara alınmayacaklar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2020
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AK PARTİ'DEN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ!

Dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne yol açan ölümcül yeni tip koronavirüs salgınının 'de de 1 kişide görülmesi üzerine de önlem aldı. AK Parti Grubu'nun aldığı tedbir çerçevesinde grup toplantılarına yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararlaştırıldı.

'de, grup toplantılarına yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararlaştırıldı.

AK Parti Grubu, 'de 1 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından bazı tedbirler aldı. Bu kapsamda TBMM kampüsüne ve grup toplantılarına, yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararı verildi.

FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPILMAYACAK
Grup toplantılarının sonunda fotoğraf çekimi yapılmaması ve TBMM Üyeler Lokantası'na milletvekili beraberinde ziyaretçi getirilmemesi kararlaştırıldı.

Milletvekillerinden, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN KORONAVİRÜS PAYLAŞIMI

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