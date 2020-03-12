Son dakika: Bakan Pekcan'dan flaş açıklamalar! Koronavirüs fırsatçılarına yakın takip!
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından dezenfektan ve bazı gıda ürünlerinde artan fiyatlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan, "Haksız fiyat artışlarına karşı gereği yapılacak." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs fırsatçılarına dair açıklamalarda bulundu.
Bakan Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık.
Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası olacak.
Gıda konusunda bu sabah itibarıyla marketlerde tezgahlar dolu, ürünlerde fahiş bir fiyat uygulaması yok. İnternet sitelerini inceleyeceğiz.
Reklam Kurulu, 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü toplanacak.
Piyasada maske bulunmaması olağanüstü bir durum. Son iki günde 5 bin 170 şikayet geldi."
detaylar gelecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Corona virüsü ne zaman yok olacak?
- Koronavirüs dünyanın sonu mu?
- Ankara'daki vergi dairesi saldırısında flaş karar
- Teröristlerin korkulu rüyası oradan havalanacak
- Çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi?
- Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: 2 ay direnelim
- İşte İstiklal Marşı'nın yazıldığı yer ve hikayesi
- İBB bazı etkinlikleri mart sonuna kadar iptal etti
- CHP'de 'koronavirüs' paniği!
- Başkan Erdoğan liderliğinde "Korona" zirvesi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
- Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...
- Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması
- Maske corona virüsünden korur mu? N95, N149, ffp3, ffp1, ffp2 maske kullanımı arttı
- Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!
- Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde, nereden çıktı? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs açıklaması
- Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir?
- Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020
- Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?