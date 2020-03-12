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Son dakika: Bakan Pekcan'dan flaş açıklamalar! Koronavirüs fırsatçılarına yakın takip!

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Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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BAKAN PEKCAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

dakika haberi... Ticaret Ruhsar , koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından dezenfektan ve bazı gıda ürünlerinde artan fiyatlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan, "Haksız fiyat artışlarına karşı gereği yapılacak." ifadelerini kullandı.

Ticaret Ruhsar , koronavirüs fırsatçılarına dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık.

Bakan Pekcan'dan flaş açıklamalar! Koronavirüs fırsatçılarına yakın takip! BAKAN PEKCAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR! KORONAVİRÜS FIRSATÇILARINA YAKIN TAKİP!

Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası olacak.
Gıda konusunda bu sabah itibarıyla marketlerde tezgahlar dolu, ürünlerde fahiş bir fiyat uygulaması yok. İnternet sitelerini inceleyeceğiz.

Reklam Kurulu, 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü toplanacak.

Piyasada maske bulunmaması olağanüstü bir durum. Son iki günde 5 bin 170 şikayet geldi."

detaylar gelecek...

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