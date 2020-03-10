Son dakika: Şırnak’ta terör operasyonu: 24 gözaltı
Son dakika haberine göre Şırnak’ta güvenlik güçlerince PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 24 kişi gözaltına alındı.Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda toplam 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonlarda ise toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 kişi ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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