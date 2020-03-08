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Son dakika: MİT soruşturmasında Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2020 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020
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MURAT AĞIREL HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Son dakika haberleri.. gazetesi yazarı , şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

gazetesi yazarı , şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı kapsamında gözaltına alınan Ağırel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, Ağırel'in tutuklanmasına karar verildi.

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