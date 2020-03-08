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Son dakika: Bulgaristan’da iki kişide koronavirüs çıktı

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Giriş Tarihi: 08.03.2020 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020
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BULGARİSTAN’DA İKİ KİŞİDE KORONAVİRÜS ÇIKTI

’da ilk  koronavirüs vakaları ortaya çıktı. Bakanlar Kuruluna bağlı Ulusal Koronavirüs Kriz Masası Merkezi üyeleri, bugün sabah saatlerinde düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, ülkede iki kişide koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Plevne'den 27 yaşında bir erkek ve Gabrovo'dan 75 yaşında bir kadının, akciğer rahatsızlığı sonucu kaldırıldıkları hastanelerde COVID-19 testleri pozitif çıktı. Kriz Masası Başkanı Askeri Tıp Akademisi (VMA) Başhekimi Tümgeneral Prof. Dr. Ventsislav Mutafçiyski, iki kişinin ikişer ayrı testte koronavirüsün olumlu netice verdiğini, bir testin ise negatif çıktığını açıkladı.

"HASTA SIFIR" ARANIYOR

Tümgeneral Prof. Dr. Mutafçiyski, durumu iyileşen iki koronavirüs hastasının yurt dışına gitmediklerini ve salgın bölgesinden gelen insanlarla temas etmediklerini ifade etti. Koronavirüsü bulaştıran ilk hastayı aradıklarını belirten Tümgeneral Mutafçiyski "Hasta sıfırı yani hastalığın ilk çıktığı kişiyi tespit edemiyoruz" dedi.

Gabrovo'da hastanede yatan yaşlı kadının zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü ve odada iki başka hastayla kaldığı açıklandı. Gabrovo Tota Venkova Hastanesi Müdürü Dr. Minko Mihov odadaki diğer hastalar ve tıbbi ekibin de koronavirüs testine tabi tutulacağını açıkladı.

KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALDI

Tümgeneral Prof. Dr. Mutafçiyski haftasonu yapılan 110 koronavirüs testinden hepsinin negatif çıktığını söyledi. Basın toplantısında ayrıca Ulusal Koronavirüs Kriz Masası Merkezi'nde çok ilginç vakalarla karşılaşıldığını, salgın korkusuyla yurt dışından dönen bir tır şoförünün 10 günden beri evinin önünde kamyonuna kapanarak, kendini karantinaya aldığını söyledi.

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