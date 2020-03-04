Son dakika: Irak'ta koronavirüs can aldı
Son dakika haberi.. Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre, Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor.
Dünya genelinde vaka sayısı 93 bini geçti, 3 bini aşkın kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. İran'da ölü sayısı 77'ye vaka sayısı 2 bin 336'ya yükseldi.
Öte yandan Polonya Sağlık Bakanlığı, ülke sınırları içerisinde ilk kez koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. İtalya'da, 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a çıktı, vaka sayısı 2 bin 502 oldu. ABD'de can kaybı 9'a, vaka sayısı ise 108'e çıktı.
detaylar gelecek...
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