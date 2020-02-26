Son dakika: Yunanistan'da ilk koronavirüsü tespit edildi! AB'den korkutan açıklama geldi

Son dakika haberine göre; İran ve Irak'ın ardından bir komşu ülkemizde daha koronavirüs tespit edildi. Yunanistan Sağlık Bakanı, ülkede corona virüs vakasının görüldüğü iddialarını doğruladı. Bunun yanında Avrupa'da ise Fransa'da 2, Hırvatistan'da 1 ve İspanya'da 6 yeni tip koronavirüs vakası daha tespit edildi. AB'den Avrupa'da hızla yayılan salgın ile ilgili 'Daha geniş alanlara yayılacağı senaryolara hazırlanmak gerekiyor" açıklaması geldi.

Yunanistan'ın Selanik kentinde, 38 yaşındaki Yunanistan vatandaşı bir kadında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Sotiris Skodras, dün akşamdan itibaren Selanik Hastanesi'nde karantina altına alınan kadında virüse rastlandığını açıkladı.

Skodras, bir süre önce İtalya'yı ziyaret ettiği belirlenen kadınla temasta bulunan aile üyeleri ve yakınlarının da özel birimlerde karantinada tutulduğunu belirtti.

AB'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Dr. Andrea Ammon, koronavirüsü salgını ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Ammon, "Koronavirüs salgınının AB'de daha geniş alanlara yayılacağı senaryolarına hazırlanmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA SON DURUM

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı. Fransa'da 2, Hırvatistan'da 1 ve İspanya'da 6 yeni tip koronavirüs vakası daha tespit edildi. Kazakistan, Güney Kore ve İran'a uçak seferlerini azaltma kararı aldı.

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jeromes Salomon, düzenlediği basın toplantısında ülkede iki kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Hastalardan 55 yaşındaki bir erkeğin Amiens'daki bir hastanede karantina altında tutulduğunu ve durumunun ağır olduğunu ifade eden Salomon, 36 yaşındaki diğer hastanın ise İtalya'nın Lombardiya bölgesinden geldiğini ve Strazburg'daki bir hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Salomon, Paris'teki Pitie Salpetriere Hastanesi'nde tedavi gören 60 yaşındaki bir kişinin bu gece hayatını kaybettiğini bildirdi. Böylece, 15 Şubat'ta 80'li yaşlardaki Çinli turistin yaşamını yitirmesiyle Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı. Jerome Salomon, dün yaptığı açıklamada, ülkede iki kişinin koronavirüse yakalandığını belirtmişti. Fransa'da daha önce 12 kişi koronavirüse yakalanmıştı. Bu kişilerin 11'i iyileşmiş, biri ise hayatını kaybetmişti.

HIRVATİSTAN'DA VAKA SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Hırvatistan'da da koronavirüsü tespit edilenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros, dün koronavirüsü testleri pozitif çıkan Hırvatistan vatandaşının kardeşinde de aynı tip virüse rastlandığını açıkladı.

İSPANYA'DA VAKA SAYISI 8'E ULAŞTI

İspanya'da yerel yönetimler tarafından açıklamaya göre, 6 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 8'i buldu. Ülkede koronavirüse yakalananların, virüsün etkili olduğu İtalya'nın kuzeyinden geldiği belirtildi.

Tenerife'deki bir otelde 1000 kişi tedbir amacıyla karantinada tutulmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Çin, Güney Kore, Singapur, İran ve kuzey İtalya'ya seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunuldu. Açıklamada, "Yasaklanmasa da çok zorunlu değilse bu ülkelere gidilmemesi iyi olur." ifadesi kullanıldı.