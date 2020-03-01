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Ermenistan'da ilk koronavirüs vakası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.03.2020
ERMENİSTAN'DA İLK KORONAVİRÜS VAKASI

, hesabından yaptığı açıklamada 1 kişide koronavirüs tespit edildiğini bildirdi.

'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alınan koronavirüs 'nin komşu ülkelerinde de görülmeye devam ederken, son olarak Ermenistan'da virüse rastlanıldı. hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "28 Şubat'ta eşiyle birlikte 'dan Erivan'a dönen 29 yaşındaki bir kişide virüs tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Hastanede karantinaya alınan hastanın ilk testlerinde virüsün seviyesinin yüksek boyutta olmadığını belirten Paşinyan, 29 yaşındaki hastanın temas ettiği herkesin tespit edilip karantina altına alınacağını duyurdu.

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