02 Mart 2020, Pazartesi
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Azerbaycan’da koronavirüs nedeniyle eğitime 7 gün ara

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
KARDEŞ ÜLKEDE KORONAVİRÜS PANİĞİ! ÖNEMLİ KARAR

Kardeş ülke 'da Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde okullarda eğitime 7 gün ara verildi. 'da bulunan ve dönmek isteyen Azerbaycanlılar 4 Mart'ta uçakla ülkelerine tahliye edilecek. Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs tespit edilen 3 hasta bulunuyor.

Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, bugünden itibaren eğitime bir haftalık ara verildiği açıklandı. Açıklamada, koronavirüs salgınının daha fazla kişiye yayılmasını engellemek, bu alandaki uygun önleyici tedbirlerin etkinliğinin artırılması, ülke genelindeki tüm eğitim kurumlarında dezenfekte ve diğer önleyici tedbirlerin artırılması amaçlandığı belirtildi.

3 HASTA VAR

Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde eğitime 1 hafta ara verildi. Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında 9 Mart'a kadar eğitim-öğretim yapılmayacak, tüm okullar dezenfekte edilecek. Azerbaycan, koronavirüsün önlenmesi amacıyla 'la sınır kapılarını 2 haftalığına kapatmıştı. İran'da bulunan ve dönmek isteyen Azerbaycanlılar 4 Mart'ta uçakla ülkelerine tahliye edilecek. Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs tespit edilen 3 hasta bulunuyor.

ÜRDÜN'DE DE VİRÜS GÖRÜLDÜ

Bu arada Koronavirüs'ün sıçradığı ülkelere son dakika haberine göre bir ülke daha eklendi. Şüpheli vakanın test ve işlemlerinin ardından Koronavirüs değerlerinin pozitif çıktığı ve gerekli önlemlerin alınması için çalışmanın başlatıldığı belirtildi. Bu haberle birlikte onlarca ülke gibi de artık COVID - 19 ile savaşacak.

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