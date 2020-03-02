Azerbaycan’da koronavirüs nedeniyle eğitime 7 gün ara
Kardeş ülke Azerbaycan'da Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde okullarda eğitime 7 gün ara verildi. İran'da bulunan ve dönmek isteyen Azerbaycanlılar 4 Mart'ta uçakla ülkelerine tahliye edilecek. Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs tespit edilen 3 hasta bulunuyor.
Azerbaycan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, bugünden itibaren eğitime bir haftalık ara verildiği açıklandı. Açıklamada, koronavirüs salgınının daha fazla kişiye yayılmasını engellemek, bu alandaki uygun önleyici tedbirlerin etkinliğinin artırılması, ülke genelindeki tüm eğitim kurumlarında dezenfekte ve diğer önleyici tedbirlerin artırılması amaçlandığı belirtildi.
3 HASTA VAR
Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde eğitime 1 hafta ara verildi. Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında 9 Mart'a kadar eğitim-öğretim yapılmayacak, tüm okullar dezenfekte edilecek. Azerbaycan, koronavirüsün önlenmesi amacıyla İran'la sınır kapılarını 2 haftalığına kapatmıştı. İran'da bulunan ve dönmek isteyen Azerbaycanlılar 4 Mart'ta uçakla ülkelerine tahliye edilecek. Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs tespit edilen 3 hasta bulunuyor.
ÜRDÜN'DE DE VİRÜS GÖRÜLDÜ
Bu arada Koronavirüs'ün sıçradığı ülkelere son dakika haberine göre bir ülke daha eklendi. Şüpheli vakanın test ve işlemlerinin ardından Koronavirüs değerlerinin pozitif çıktığı ve gerekli önlemlerin alınması için çalışmanın başlatıldığı belirtildi. Bu haberle birlikte onlarca ülke gibi Ürdün de artık COVID - 19 ile savaşacak.
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