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Son dakika haberler: Ceren Damar davasında gerekçeli karar açıklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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CEREN DAMAR DAVASINDA GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Son dakika haberine göre Akademisyen cinayetine ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, sanığın ve sanık avukatının kamuoyunda tartışma yaratan savunmasına “başkaca araştırma veya soruşturmaya lüzum kalmaksızın itibar edilmediği” bildirildi.

Araştırma görevlisi Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı, Hukuk Fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak tarihinde öldürülmüştü. Şenel'i öldüren öğrencisi Hikmet hakkında "Tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış cezası talebiyle 33. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ
Hürriyet'in haberine göre Hakim Hasan Şatır başkanlığındaki mahkeme, yaptığı yargılama sonucunda sanığa, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Mahkeme merakla beklenilen kararının gerekçesini açıkladı.

İFTİRA SAVUNMASINA İTİBAR ETMEDİK
Kararda sanığın ve sanık avukatının kamuoyunda tartışma yaratan savunmasına "başkaca araştırma veya soruşturmaya lüzum kalmaksızın itibar edilmediği" belirtildi. Kararda, "sanığın fiilden sonraki ve mahkememizce yapılan yargılama sürecindeki davranışları, suç işleme konusundaki eğilimi maktuleyi sırtından 2 kez vurduktan sonra 9'u öldürücü 17 kez bıçaklaması, olay yerinden kaçması, olayın işleniş içimi ve vahameti" gerekçesiyle haklarında indirim yapılmadığı anlatıldı.

TASARLAMA YOK
Kararda "sanığın maktuleyi öldürme konusunda önceden karar vererek plan yaptığı, bu kararında sebat ve ısrar gösterip makul süre geçmesine rağmen caymayarak olay günü maktuleyi o plan doğrultusunda öldürdüğüne ilişkin savunmanın aksi yönünde yeterli inandırıcı bir delil bulunmadığından olayda tasarlamanın şartlarının oluşmadığının görülmüştür" ifadelerine de yer verildi.

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