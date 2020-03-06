BAE Prensi Muhammed bin Zeyd, koronavirüse yakalandı mı? İşte son dakika gelişmeleri…
Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed bin Zayed'in koronavirüse yakalandığı belirtilmişti. Dünya bu haberi konuşurken iddiayı ortaya atan Twitter hesabı haberi sildi. Asılsız haber sonrası hesap askıya alındı.
Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed bin Zayed'in korona virüsü nedeniyle karantina altına alınmasının ardından Zayed'in hasta olduğunu iddia eden ve sahte olduğu ifade edilen Twitter hesabı kapatıldı.
HESAP KAPATILDI
Dün Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed bin Zayed'in, yakın bir çalışanından korona virüsüne yakalandığı iddia edilmişti. Yerel ve uluslararası çok sayıda kurum da Twitter hesabına dayanarak verdiği haberi kısa bir sonra sildi. Dünya basınında geniş yankı uyandıran haberi öne süren Twitter hesabı ise kapatıldı.
ÇEŞİTLİ İDDİALAR ORTAYA ATILDI
Twitter hesabının kapatılmasının ardından sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bazı kullanıcılar kapatılan hesabın Yemenli bir gazeteci olduğunu, bazı kullanıcılar ise hesabın takipçi sayısının az olduğunu göz önünde bulundurarak hesabın sahte olduğunu savundu.
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