06 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

BAE Prensi Muhammed bin Zeyd, koronavirüse yakalandı mı? İşte son dakika gelişmeleri…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
ABONE OL
BAE PRENSİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI MI?

bin Zayed'in koronavirüse yakalandığı belirtilmişti. Dünya bu haberi konuşurken iddiayı ortaya atan Twitter hesabı haberi sildi. Asılsız haber sonrası hesap askıya alındı.

bin Zayed'in korona virüsü nedeniyle karantina altına alınmasının ardından Zayed'in hasta olduğunu iddia eden ve sahte olduğu ifade edilen Twitter hesabı kapatıldı.

HESAP KAPATILDI

Dün Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed bin Zayed'in, yakın bir çalışanından korona virüsüne yakalandığı iddia edilmişti. Yerel ve uluslararası çok sayıda kurum da Twitter hesabına dayanarak verdiği haberi kısa bir sonra sildi. Dünya basınında geniş yankı uyandıran haberi öne süren Twitter hesabı ise kapatıldı.

ÇEŞİTLİ İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Twitter hesabının kapatılmasının ardından sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bazı kullanıcılar kapatılan hesabın Yemenli bir gazeteci olduğunu, bazı kullanıcılar ise hesabın takipçi sayısının az olduğunu göz önünde bulundurarak hesabın sahte olduğunu savundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN