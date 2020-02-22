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Son dakika: Ceren Damar davasında isyan ettiren avukata soruşturma!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2020 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
CEREN DAMAR DAVASINDA İSYAN ETTİREN AVUKATA SORUŞTURMA!

Son dakika haberi... Barosu,  davasında sanık avukatı hakkında soruşturma başlattı. Vahit Bıçak'ın Ceren Damar'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk gününden itibaren yaptığı savunmalar, cinayetle ilgili paylaştığı ve sonradan cinayetle ilgisini olmadığını savunduğu mesajları büyük tepki çekti.

Barosu yönetim kurulunun akademisyen Şenel'in ağırlaştırılmış mahkum edilen 'in avukatı ile ilgili olarak disiplin soruşturması kararı aldığı öğrenildi.

Son dakika: Ceren Damar davasında flaş gelişme! Avukat hakkında soruşturma başlattı |Video SON DAKİKA: CEREN DAMAR DAVASINDA FLAŞ GELİŞME! AVUKAT HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI |VİDEO

Bıçak'ın Şenel'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk gününden itibaren yaptığı savunmalar, cinayetle ilgili paylaştığı ve sonradan cinayetle ilgisini olmadığını savunduğu mesajları büyük tepki çekti.

TOPLANTIDA ELE ALINDI

Yönetim Kurulu Bıçak'ın savunma sınırını aştığı değerlendirilen sözlerini bugünkü toplantısında değerlendirdiği bildirildi. Yönetim kurulunun bu sözlerle ilgili olarak savunma sınırının aşılarak meslek kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma açılması kararı aldığı bildirildi.

"SAVUNMA HAKKIM KISITLANIYOR" DİLEKÇESİ

Bıçak'ın savunmasında kullandığı büyük tepki çeken Ceren Danar Şenel ile ilgili ifadeleri soruşturma konusu yapılacak. Baronun 7 Ekim 2019'da da Bıçak ile ilgili soruşturma açtığı ancak Bıçak'ın müvekkilinin cezaevinden baro yönetimi hakkında "Savunma hakkım kısıtlanıyor" dilekçesi gönderip suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

AYRI AYRI KARAR VERECEK

Ağırlaştırılmış müebbet hapse dün mahkum edilen Hasan İsmail Hikmet savcılığa gönderdiği dilekçede baroyu savunma hakkını kısıtlamaya çalışmakla suçladığı anlaşıldı. Ankara Barosu'nun hem 7 Ekim'de hem bugün açtığı soruşturmaları ayrı ayrı karara bağlayacağı öğrenildi.

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