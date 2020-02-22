Son dakika: Ceren Damar davasında isyan ettiren avukata soruşturma!
Son dakika haberi...Ankara Barosu, Ceren Damar davasında sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında soruşturma başlattı. Vahit Bıçak'ın Ceren Damar'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk gününden itibaren yaptığı savunmalar, sosyal medyada cinayetle ilgili paylaştığı ve sonradan cinayetle ilgisini olmadığını savunduğu mesajları büyük tepki çekti.
Ankara Barosu yönetim kurulunun akademisyen Ceren Damar Şenel'in ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak ile ilgili olarak disiplin soruşturması kararı aldığı öğrenildi.
Bıçak'ın Şenel'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk gününden itibaren yaptığı savunmalar, sosyal medyada cinayetle ilgili paylaştığı ve sonradan cinayetle ilgisini olmadığını savunduğu mesajları büyük tepki çekti.
TOPLANTIDA ELE ALINDI
Ankara Barosu Yönetim Kurulu Bıçak'ın savunma sınırını aştığı değerlendirilen sözlerini bugünkü toplantısında değerlendirdiği bildirildi. Yönetim kurulunun bu sözlerle ilgili olarak savunma sınırının aşılarak meslek kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma açılması kararı aldığı bildirildi.
"SAVUNMA HAKKIM KISITLANIYOR" DİLEKÇESİ
Bıçak'ın savunmasında kullandığı büyük tepki çeken Ceren Danar Şenel ile ilgili ifadeleri soruşturma konusu yapılacak. Baronun 7 Ekim 2019'da da Bıçak ile ilgili soruşturma açtığı ancak Bıçak'ın müvekkilinin cezaevinden baro yönetimi hakkında "Savunma hakkım kısıtlanıyor" dilekçesi gönderip suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
AYRI AYRI KARAR VERECEK
Ağırlaştırılmış müebbet hapse dün mahkum edilen Hasan İsmail Hikmet savcılığa gönderdiği dilekçede baroyu savunma hakkını kısıtlamaya çalışmakla suçladığı anlaşıldı. Ankara Barosu'nun hem 7 Ekim'de hem bugün açtığı soruşturmaları ayrı ayrı karara bağlayacağı öğrenildi.
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