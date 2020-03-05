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AB'den Türkiye ve Rusya açıklaması! ''İlişkilerimizi düzeltmeliyiz''

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Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
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AB'DEN TÜRKİYE VE RUSYA AÇIKLAMASI! ''İLİŞKİLERİMİZİ DÜZELTMELİYİZ''

Son dakika haberi... Avrupa Birliği () Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası , AB'nin ve ile ilişkilerinin sıkıntılı olduğuna işaret ederek, bu ilişkilerin düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı, AB Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapıldı.

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Borrell, Zagreb'de yarın yapılacak Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı'nda 'deki durumla ilgili ortak bir karar alınacağını, ayrıca AB'nin ve ile ilişkilerinin görüşüleceğini duyurdu.

Borrell, AB'nin Türkiye ve Rusya ile ilişkilerinin sıkıntılı olduğuna dikkati çekerek, "Ancak bu ilişkileri düzeltmeliyiz. Sorunlar yığın haline gelmiş olsa da çözüme yeni bir noktadan hareket etmeliyiz." dedi.

AB'nin Rusya ile iş birliğini birçok alanda geliştirmesi gerektiğini kaydeden Borrell, iklim değişikliğinin yanı sıra Rusya'nın ve 'da AB'yi doğrudan etkileyen varlığının da büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Türkiye ile aralarındaki durumun ise 'deki krize bağlı olduğunu söyleyen Borrell, " krizi de burada başladı. Türkler bu insanları (sığınmacıları) sınırların açık olduğuna inandırıyor ancak sınırlar açık değil. Kendi sınırlarımızı korumalıyız. İnsanlar sınırları zorla geçemezler." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, Türkiye'nin Libya'daki krizde de önemli bir role sahip olduğunu belirterek, yarın alınacak ortak kararın AB'nin tüm bu konulardaki net tavrını ortaya koyacağını sözlerine ekledi.

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