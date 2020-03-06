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CHP’li Nihat Yeşil’in kardeşine 4 katı bedelle ihale kıyağı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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CHP’Lİ VEKİLİN KARDEŞİNE GÖRÜLMEMİŞ KIYAK!

’daki tarihi ’nün restorasyonu için 2016 yılında ihale yapıldı ancak bir türlü bitirilemedi. Yeniden yapılan ihalede bedel 4'e katlandı. Restorasyonunun ihalesini  milletvekili ’in kardeşinin şirketi aldı.

'li , Bornova'da bulunan 'nü restore etmek için 2016'da ihaleye çıktı. İşi, 4 milyon 67 bin 945 lira bedelle İnşaat şirketi kazandı. İşin yapım süresi olarak 24 ay öngörüldü.

İŞ TASFİYE EDİLDİ

Fakat işin bitmesi için öngörülen süre aşılmasına rağmen restorasyon çalışması bir türlü tamamlanamadı. İhale bedeli restorasyonun bitmesine yetmeyince iş tasfiye edildi.

CHP'li vekil Nihat Yeşil

DAVET USULÜ İHALE

Sabah'ın haberine göre; yarım kalan restorasyon işini tamamlamak için CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 Aralık 2019'da yeniden ihale gerçekleştirdi. Bu sefer çevre düzenlemesi de ihale kapsamına alındı. Bu kez ihale açık ihale yöntemi ile değil de davet usulü ile gerçekleştirildi.

BEDEL 4 KATLANDI

İhaleye Büyükşehir Belediyesi'nin davet ettiği 7 firma teklif verdi. Bir teklif komisyon tarafından geçersiz sayıldı. İhaleyi 13 milyon 695 bin lira bedelle merkezli Meto şirketi kazandı. İlk ihale bedeli de dikkate alındığında 4 milyon 67 bin liraya tamamı bitmesi öngörülen Paterson Köşkü'nün restorasyon işinin maliyeti yeni ihale bedeli de dikkate alındığında 4'e katlayarak 18 milyon lirayı bulmuş oldu.

Ahmet Yeşil

CHP'Lİ VEKİLİN KARDEŞİ ÇIKTI

İhaleyi alan şirketin CHP Ankara milletvekili 'in kardeşi 'e ait olduğu ortaya çıktı. Haziran 2016'da tarihi köşkün restorasyonu için çıkılan ilk ihaleyi de Ahmet Yeşil'in ortağı olduğu Ekim Yatırım'ın aldığı belirlendi. Tunceli Hozat doğumlu Ahmet Yeşil'in aynı zamanda CHP Genel Başkanı 'nun da hemşerisi olması dikkat çekti.

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