Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji gün verip uyardı, bu bölgede yaşayanlar dikkat

Hava durumu tahminleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde Doğu Akdeniz'de bulunan bazı illere bugün için toz taşınımı uyarısı yapıldı. Yağışlı havanın hafta sonu yerini güneşe bırakacağı, ancak yeni hafta ile birlikte yağışların yeniden geri geleceği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Antalya, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölge genelinde toz taşınımı hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ülkemizin güney kesimlerinde görülecek toz taşınımı hadisesinin, akşama kadar Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde (Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye), akşam saatlerinden Cumartesi(07.03.2020) öğle saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu bölge genelinde etkili olması beklendiğinden başta yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Yalova illeri ile Bursa'nın doğusu) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyılarında toz taşınımı hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 15°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

TOKAT °C, 18°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Malatya çevreleri ile zamanla bölgenin batısının sağanak yağışlı, yarın(Cumartesi) sabah saatlerinde Hakkari, Van ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 14°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın( Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimlerden başlayarak zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren güney kesimlerde daha yoğun olmak üzere bölge genelinde toz taşınımı hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı