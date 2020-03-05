Birleşmiş Milletler'den ateşkes açıklaması

Başkan Erdoğan yoğun İdlib diplomasisi sonrasında Rus devlet adamı Putin ile görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesi ve Türk-Rus heyetlerin çalışmasının ardından ateşkes kararı alındı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "İdlib için varılan ateşkesin kalıcı olmasını umuyoruz" açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib'deki ateşkesin ''kalıcı'' olmasını umut ettiğini bildirdi.

Guterres, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla Türkiye ve Rusya arasında İdlib'de ateşkes konusunda ''en üst düzeyde'' varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

RUSYA'YA SİVİLLER ÜZERİNDEN MESAJ VERİLDİ

Ateşkesin derhal başlaması, kalıcı olması ve Suriye'nin kuzey batısındaki sivillerin korunmasını umut ettiğini vurgulayan Guterres, BM denetimindeki siyasi görüşmelere dönülmesi çağrısında bulundu.

Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes süreci başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da sağlanan mutabakat çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes yürürlüğe girdi.