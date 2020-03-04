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04.03.2020

Numan Kurtulmuş'tan Başkan Erdoğan'a hakaret eden Engin Özkoç'a sert yanıt! ''Bu sözlerin hesabını verecek''

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM basın toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hakarette bulundu. Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber’e konuşan Numan Kurtulmuş, ''Bu sözlerin hesabını verecek'' dedi.

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