Son dakika: Mustafa Şentop TBMM'deki kavga hakkında konuştu
Son dakika haberleri... TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'deki kavga hakkında açıklamalarda bulundu. CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan'a küstah hakaretlerini değerlendiren Şentop, "Seviyesizce hakaretler, ifade özgürlüğü değildir" şeklinde konuştu.
TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Özkoç'a tepki gösterdi. Şentop, "Hakarete ihtiyaç duymadan eleştirilerinizi yapabilirsiniz, bunu yapan arkadaşlar da var. Ancak hem de TBMM'de Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na hakaret edemezsiniz." dedi.
Şentop sözlerine şöyle devam etti;
"Seviyesizce hakaretler, ifade özgürlüğü değildir. Herkes hassasiyet içinde hareket etmelidir. Meclis çatısı altında herkes sorumluluğunun bilincinde olmalı. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu, bir milletvekiline, siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak bir tavırdır"
"BU DURUMDAN HERKES RAHATSIZ"
TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil, görüşlerini herkes ifade edebilir ama bunu hakaretlerle ortaya koymak parlamentoya da siyasetçilerimize de yakışmıyor. Milletimiz de bundan rahatsızdır." ifadelerini kullandı.
Şentop, "Devlet olarak çok hassas bir süreçten geçiyoruz. Herkes hassasiyet içinde hareket etmelidir. Engin Özkoç'un ifadelerini kınıyorum. Herkes sorumluluğunun bilincinde olmalı." şeklinde konuştu.
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