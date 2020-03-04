Son dakika: AK Partili Emin Akbaşoğlu'dan CHP'li Engin Özkoç'un Erdoğan'a hakaretine yanıt: CHP tarihine kara bir leke olarak geçti

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu TBMM’de yaptığı açıklamada, “Türkiye’yi uzun süredir karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır. Bu utanç CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bunu gurubumuz adına ifade etmek isteriz ki; bu ahlaksız sözleri söyleyen CHP Grup Başkanvekili’ne (Engin Özkoç) karşı her türlü yasal haklarımız sonuna kadar mahfuzdur. Ve hukuk düzeni içinde muhakkak hesabı sorulacaktır.” dedi.