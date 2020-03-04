04 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
04.03.2020

Son dakika: AK Partili Emin Akbaşoğlu'dan CHP'li Engin Özkoç'un Erdoğan'a hakaretine yanıt: CHP tarihine kara bir leke olarak geçti

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu TBMM’de yaptığı açıklamada, “Türkiye’yi uzun süredir karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır. Bu utanç CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bunu gurubumuz adına ifade etmek isteriz ki; bu ahlaksız sözleri söyleyen CHP Grup Başkanvekili’ne (Engin Özkoç) karşı her türlü yasal haklarımız sonuna kadar mahfuzdur. Ve hukuk düzeni içinde muhakkak hesabı sorulacaktır.” dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

CHP'li Engin Özkoç'un hakareti TBMM'de yumruklu kavga çıkardı
CHP'li Engin Özkoç'un hakareti TBMM'de yumruklu kavga çıkardı
Sınırda göçmenlere ateş açıldı!
Sınırda göçmenlere ateş açıldı!
AK Parti: Özkoç, CHP tarihine kara bir leke olarak geçti
AK Parti: Özkoç, CHP tarihine kara bir leke olarak geçti
TSK Suriye'de hangi hedefleri vuruyor?
TSK Suriye'de hangi hedefleri vuruyor?
CHP'nin hakareti Meclis'i karıştırdı
CHP'nin hakareti Meclis'i karıştırdı
CHP'li isim yargıda hesap verecek
CHP'li isim yargıda hesap verecek
İdlib şehidine veda
İdlib şehidine veda
Esad halkına yaptığı zulüm karşısında yargılanacak mı?
Esad halkına yaptığı zulüm karşısında yargılanacak mı?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın “Muhalefet ipe un seriyor...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın “Muhalefet ipe un seriyor..."
CHP Esad rejimine neden destek veriyor?
CHP Esad rejimine neden destek veriyor?
Beklentimiz bölgede ateşkesi sağlayabilmek
"Beklentimiz bölgede ateşkesi sağlayabilmek"
Barış Terkoğlu gözaltına alındı
Barış Terkoğlu gözaltına alındı
Daha Fazla Video Göster