Manisa merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı
Manisa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı ileri sürülen 13 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 ay süren takibin ardından yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapan zanlılara yönelik operasyon düzenledi.
Manisa ve ilçeleri ile Balıkesir, Konya ve Kütahya'da eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 14 zanlıdan aralarında Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü personeli ile bir muhtarın da bulunduğu 13 kişi yakalandı.
Operasyonda 13 tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 3, kurusıkı tabanca, 234 tabanca mermisi ele geçirildi.
Zanlılar, işlemler için emniyete götürülürken firari bir kişinin de arandığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Sınırda bir göçmen daha öldürüldü
- Der Spiegel'den AB'ye Başkan Erdoğan çağrısı
- Ankara'da önemli görüşme!
- Cumhurbaşkanlığında ABD heyeti ile kritik görüşme
- Türkiye sınırında korkutan deprem
- Erdoğan'dan Putin ile görüşmesi öncesi flaş açıklama
- CHP Esad rejimine neden destek veriyor?
- Çavuşoğlu'ndan AB'ye "düzensiz göçmen krizi" mesajı
- Denizli'ye şehit ateşi düştü!
- ODA TV'nin MİT deşifresi ihanetinde flaş gelişme!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs belirtileri nedir, aşısı var mı?
- Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 2020 bankaların promosyon ücretleri ne kadar?
- POMEM sonuçlarında heyecan dorukta! 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 4 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
- Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? SSK, SSK, Bağkur banka promosyonu ne zaman verilecek?
- Aşkın Sayarı kimdir, kaç yaşında? Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı ne iş yapıyor?
- Son dakika: Altın fiyatları zirvede! 4 Mart anlık altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları
- Dolarda son dakika hareketliliği: 4 Mart euro ve dolar ne kadar? Güncel döviz kurları
- EDHO neden yok? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- ŞOK'ta bakım ve temizlik ürünleri sürprizlerle dolu! ŞOK 4 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 3. cemre ne zaman düşecek? 2020'de cemre toprağa ne zaman düşer?