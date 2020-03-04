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Son dakika: AB'de koronavirüs paniği! Test sonucu pozitif çıktı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
AB'DE KORONAVİRÜS PANİĞİ! TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI...

Son dakika... kurumlarından bir çalışanın (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı. Avrupa Birliği ile ilgili yayınlar yapan EURACTIV'e gönderilen bir e-postada da haber doğrulandı. 13 Mart'a kadar tüm dış toplantılara personel katılımının iptal edildiği belirtildi.

SON DAKİKA: Avrupa Birliği kurumlarından bir kişinin koronavirüse yakalandığı açıklandı. Brüksel merkezli kurumu olan Avrupa Savunma Ajansı'ndan bir yetkiliye yapılan Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı doğrulandı.

TÜM DIŞ TOPLANTILARA PERSONEL KATILIMI İPTAL!

Avrupa Savunma Ajansı, AB kurumlarından bir çalışanın test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Avrupa Birliği ile ilgili yayınlar yapan EURACTIV'e gönderilen bir e-postada haber doğrulanırken, 13 Mart'a kadar tüm dış toplantılara personel katılımının iptal edildiği açıklandı.

"HABER DOĞRULANDI"

Yetkiliye, kendini kötü hissetmesi üzerine koronavirüs testinin görev üzerine gittiği İtalya'dan dönüşü sonrası bildirildi. Avrupa Komisyonu sözcüsü Dana Spinant gazetecilere verdiği demeçte, "Bu vakanın doğrulandığı bize bildirildi" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda, AB kurumlarının koronavirüsten etkilenen alanlardaki çalışanlarına ofislerine gitmemeleri, evlerinden çalışmaları söylendi.

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