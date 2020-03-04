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Ticaret Bakanlığından koronavirüs önlemi! Artık izin alınacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
TİCARET BAKANLIĞINDAN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ!

Corona virüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 91 bini geçti, 3 bini aşkın kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Buna bağlı olarak da , yurt dışına ihracatı artan kişisel koruyucu donanım ile bazı tıbbi malzemelere ilişkin olarak önlem niteliğinde bir karar aldı. Alınan karara göre bazı ürünler ön izne bağlı olarak ihraç edilebilecek.

Koronavirüsün yoğun olarak görüldüğü ülkelere yapılan tıbbi ve kişisel koruyucu donanım ihracatı nedeniyle önlem aldı.

Ticaret Bakanlığı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara ilişkin olarak değişikliğe gitti. Bundan sonra kişisel koruyucu donanım olan gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler, koruyucu iş elbisesi, kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler, koruyucu gözlükler ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya sürülen tıbbi ve cerrahi maske ile tıbbi steril/non-steril eldivenlerin ihracatı ön izne bağlı hale geldi.

Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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