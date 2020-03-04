Son dakika: Bakan Ruhsar Pekcan'dan flaş "tıbbi maskede fahiş fiyat artışı" açıklaması
Son dakika... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tıbbi maskede fahiş fiyat artışı hakkında, "Reklam Kurulunda 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı." dedi. Öte yandan Pekcan, "Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış var. Türkiye'deki maske üretimi, ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacak durumda." açıklamasında bulundu.SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada, "Denetimlerimiz devam ediyor. Dünya genelinde korona virüsü salgını ortaya çıktığından sonra maske fiyatları hakkında şikayet geldi. Toplam 13 firmayı inceleme altına aldık" dedi.
"9 FİRMAYA CEZA KESİLDİ"
Pekcan, tıbbi maskede fahiş fiyat artışı hakkında, "Reklam Kurulunda 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı." dedi.
"AMACIMIZ ÜRETİCİMİZ VE İHRACATÇIMIZA ENGEL OLMAK DEĞİL"
Ayrıca Pekcan, "Türkiye'deki maske üretimi bizim yerel ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumda. Amacımız üreticimiz ve ihracatçımıza engel olmak değil. Öncelikle iç piyasada hizmet verelim" şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE'DE YETERLİ MESKE VAR"
Pekcan, "Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış var. Türkiye'deki maske üretimi, ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacak durumda." açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
LİSTEYE EKLENENLER....
Tebliğle, ihracı ön izne bağlı mallar listesine, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske (gaz, toz, radyoaktif toz filtreli maskeler), tulum, (koruyucu iş elbisesi), sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler) ve gözlük (koruyucu gözlükler) eklendi.
Ayrıca, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen tıbbi ve cerrahi maske ve tıbbi steril/non-steril eldivende söz konusu listeye dahil edildi. Böylece, söz konusu ürünlerin ihracı belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış oldu.
FİYATLARDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Son dönemde Çin'de başlayarak dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle başta maske olmak üzere çeşitli tıbbi ürünlere yönelik talepte artış gerçekleşmiş, fiyatlarda yaşanan hareketlilik dikkati çekmişti.
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