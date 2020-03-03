03 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Koronavirüs İtalyan futbolunu vurdu! Dev maç iptal edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 03.03.2020
İTALYA'DA DEV MAÇA KORONAVİRÜS ENGELİ!

ile Milan arasında oynanacak olan yarı final rövanş maçı, koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi.

Detaylar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN