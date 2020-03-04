04 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Bakan Soylu son rakamı açıkladı! İşte Yunanistan'a geçen göçmen sayısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
BAKAN SOYLU SON RAKAMI AÇIKLADI

Son dakika haberine göre Soylu, saat 09.00 itibarıyla 'den 'a geçen sayısının 135 bin 844 olduğunu bildirdi.

Son dakika haberine göre Süleyman Soylu, saat 09.00 itibarıyla 'den 'a geçen sayısının 135 bin 844 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu son rakamı açıkladı! İşte Yunanistan'a geçen göçmen sayısı |Video BAKAN SOYLU SON RAKAMI AÇIKLADI! İŞTE YUNANİSTAN'A GEÇEN GÖÇMEN SAYISI |VİDEO

, Twitter hesabından, 'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135.844." bilgisini paylaştı.

AB’den ikiyüzlü hareket! Yunanistan'daki iğrenç görüntülere ödül ve övgü yağdırdılar AB’DEN İKİYÜZLÜ HAREKET! YUNANİSTAN'DAKİ İĞRENÇ GÖRÜNTÜLERE ÖDÜL VE ÖVGÜ YAĞDIRDILAR
AB’den ikiyüzlü hareket! Yunanistan'daki iğrenç görüntülere ödül ve övgü yağdırdılar

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN