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Almanya'da koronavirüs paniği! Marketlere akın ettiler
Tüm dünyada hızla yayılan korovavirüs salgını Almanya'da paniğe neden oldu. Sosyal medyada ve Alman medyasında, virüsün yayılması olasılığına ilişkin açıklamalar ve demeçler, Almanların ve orada yaşayan Türk vatandaşlarının marketlere koşmasına neden oldu. Köln kentindeki marketler, koronavirüs nedeniyle panik olan ve gıda stoku yapmak isteyen insanların akınına uğradı.
Giriş Tarihi: 03.03.2020 13:49 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 13:58
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