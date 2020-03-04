Şehitlerin çektikleri video yürekleri dağladı! İdlib'e gitmeden önce...
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
Suriye’nin İdlib bölgesinde Esad rejimine bağlı güçlerin hava saldırısı sonucu 33 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Uzman Onbaşı Batuhan Tank’ın aynı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın birlikte çektiği video ortaya çıktı. Videoda şehitlerin İdlib’e giderken birbirlerinden helallik istediği görülüyor.
27 Şubat günü İdlib bölgesinde Esad'a bağlı rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu 33 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Osmaniyeli Uzman Onbaşı Batuhan Tank ve Hataylı Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın bir grup silah arkadaşı ile birlikte çektikleri video ortaya çıktı.
"HAKKIM VARSA HELAL OLSUN"
Videoda ilk olarak Hataylı şehit Uzman Onbaşı Emin Yıldırım görülüyor. Ardından ise Osmaniyeli şehit Uzman Onbaşı Batuhan Tank videoda görülerek "Ömer" diye seslendiği birinden helallik istiyor ve "Benim hakkım varsa helal olsun" diyor.
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