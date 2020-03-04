04 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Şehitlerin çektikleri video yürekleri dağladı! İdlib'e gitmeden önce...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
ŞEHİTLERİN ÇEKTİKLERİ VİDEO YÜREKLERİ DAĞLADI!

’nin bölgesinde Esad rejimine bağlı güçlerin hava saldırısı sonucu 33 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Uzman ’ın aynı saldırıda şehit olan Uzman 'ın birlikte çektiği video ortaya çıktı. Videoda şehitlerin İdlib’e giderken birbirlerinden helallik istediği görülüyor.

27 Şubat günü bölgesinde Esad'a bağlı rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu 33 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Osmaniyeli Uzman ve Hataylı Uzman 'ın bir grup silah arkadaşı ile birlikte çektikleri video ortaya çıktı.

Şehitlerin çektikleri video yürekleri dağladı! İdlib'e gitmeden önce... ŞEHİTLERİN ÇEKTİKLERİ VİDEO YÜREKLERİ DAĞLADI! İDLİB'E GİTMEDEN ÖNCE...

"HAKKIM VARSA HELAL OLSUN"

Videoda ilk olarak Hataylı şehit Uzman Onbaşı Emin Yıldırım görülüyor. Ardından ise Osmaniyeli şehit Uzman Onbaşı Batuhan Tank videoda görülerek "Ömer" diye seslendiği birinden helallik istiyor ve "Benim hakkım varsa helal olsun" diyor.

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Emin Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı İDLİB ŞEHİDİ UZMAN ONBAŞI EMİN YILDIRIM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Osmaniye'ye şehit ateşi düştü |Video OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ |VİDEO
Osmaniye’ye şehit ateşi düştü! 43 yıl önce babası, şimdi de oğlu şehit oldu OSMANİYE’YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ! 43 YIL ÖNCE BABASI, ŞİMDİ DE OĞLU ŞEHİT OLDU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN