Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Çin dışında 4 ülke kaygı verici

Son dakika... Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin dışında Japonya, Güney Kore, İtalya ve İran'ın korona virüsünün yayılışından en fazla kaygı duydukları ülkeler olduğunu açıkladı. Öte yandan Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 117’ye, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 90 bin 936’ya yükselirken; 48 bin 17 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 69 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 1862 arttı.

SON DAKİKA HABERİ: Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesinde yayılmaya devam eden korona virüsü ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan açıklama geldi.Örgütün Cenevre'deki merkezinde dün basın toplantısı düzenleyen Ghebreyesus dünya toplumları arasında bu kadar hızla yayılan bir salgına daha önce şahitlik edilmediğini söyledi. Buna rağmen salgının gerekli tedbirlerle kontrol edilebileceğinin altını çizen Ghebreyesus, salgını kontrol altında tutma çabalarının tüm ülkelerin önceliği olarak kalması gerektiğini vurguladı.

"Erken ve ciddi tedbirlerle ülkeler virüsün yayılmasını durdurabilir ve hayatları kurtarabilir" diyen Ghebreyesus, virüsün Çin dışında da yayılmaya devam ettiğini belirterek, Japonya, Güney Kore, İtalya ve İran'ın en çok endişe duydukları ülkeler olduğunu sözlerine ekledi.



KORKUTAN MANZARA



WHO verilerine göre, 62 ülkede yaklaşık 88 bin kişiye korona virüsünün bulaştığı biliniyor. Dünya genelinde 2 bin 800'den fazla can kaybına neden olan virüs, Çin'deki vakalara ek olarak, Japonya, Güney Kore, İtalya ve İran'da hızla etkisini artırıyor.

KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGININDA ÖLÜ SAYISI 3117'YE YÜKSELDİ

Öte yandan Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 117'ye, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 90 bin 936'ya yükselirken; 48 bin 17 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 69 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 1862 arttı.



Çin dışında dünyada da koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs, İran ve İtalya'da tehlikeli hale gelmeye başladı. Yetkililer, İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 52 olduğunu; vaka sayısının ise 2 bin 36 kişiye yükseldiğini duyurdu. Öte yandan, İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise vaka sayısının 1501 arttığı; ölü sayısının ise 66'ya yükseldiği belirtildi. Ayrıca Güney Kore'de 4 bin 812 vakanın bulunduğu; 28 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.



BORIS JOHNSON: DAHA FAZLA YAYILMASI OLASI



İngiltere Başbakanı Boris Johnson küresel bir tehlike haline gelen koronavirüsün (Covid-19) haftalar içinde ülkede daha fazla yayılmasının olası olduğunu açıkladı. Bakanlarla yaptığı acil toplantı sonrasında konuşan Johnson, bu tehlikeye karşı hükümetin bir hazırlık planı olduğunun da altını çizdi. Plan çerçevesinde, kabinede oluşturulacak harekat odasında tüm uzmanlar, bilim insanları ve sağlık çalışanları bir araya gelerek halkı bilgilendirme kampanyası hazırlayacak.



FRANSA, İSPANYA VE ALMANYA'DA VAKA SAYISI ARTIYOR



Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'da da vaka sayısının arttığı görüldü. Almanya'da vaka sayısı 165'e yükselirken; henüz virüs nedeniyle can kaybı olmadığı bildirildi. Fransa'da ise vaka sayısının 193'e yükseldiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İspanya'da ise vaka sayısı 120 olarak güncellenirken; virüs kaynaklı can kaybı olmadığı belirtildi.



