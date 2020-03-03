Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş İdlib açıklaması

Son dakika haberi… MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Şehitler tarihimiz ve talihimizin kilit taşlarıdır. Vatan evlatlarının kolunu bükecek ne bir güç ne de bir kudret vardır." dedi. Öte yandan alçak saldırının içinde Suriye ve İran'ın olduğunun altını çizen Bahçeli, "Yiğit evlatlarımıza kim kurşun sıkıyorsa kendi kanlarında boğulmaya mahkumlardır" şeklinde konuştu. Ayrıca Bahçeli, "Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı Türk'ün bahar kalkanı sınırlarımıza set çekmiştir. Sorulacak hesabımız vardır. Alınacak intikamımız vardır." mesajını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Şehitler tarihimiz ve talihimizin kilit taşlarıdır. Vatan evlatlarının kolunu bükecek ne bir güç ne de bir kudret vardır." dedi. Öte yandan alçak saldırının içinde Suriye ve İran'ın olduğunun altını çizen Bahçeli, "Yiğit evlatlarımıza kim kurşun sıkıyorsa kendi kanlarında boğulmaya mahkumlardır" şeklinde konuştu. Ayrıca Bahçeli, "Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı Türk'ün bahar kalkanı sınırlarımıza set çekmiştir. Sorulacak hesabımız vardır. Alınacak intikamımız vardır." mesajını verdi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"TSK'YA YAPILAN HER SALDIRIYI NEFRETLE LANETLİYORUM"

Şehitler tarihimiz ve talihimizin kilit taşlarıdır. Ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen bir milletin kolunu bükecek, boynunu eğecek, diz bağlarını çözecek bir güç yoktur. Suriye'nin 14 eyaletinden biri olan İdlib'de 27 Şubat'ta yaşanan şahadetler milletimizi üzmüş, yaralamıştır. Türk milletinde verilecek kan da bitmez ayağa kalkacak kahraman da bitmez. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. İdlib'in Balyun kasabasında Türk silahlı unsurlarına saldırı düzenlenmiş, hemen arkasından hava bombardımanı ile alenen hedef almıştır. Çok sayıda askerimiz şehit düşmüştür. yardım etmek isteyen askerlerimiz ise başka binaya sığınmış ama ne yazık ki burası da ateş altına alınmıştır. 34 kahramanımız şehit olmuştur. TSK'ya yapılan her saldırıyı nefretle lanetliyorum.

FLAŞ İDLİB AÇIKLAMASI! "SALDIRININ ARKASINDA O ÜLKELER VAR"

Şehitler tarihimiz ve talihimizin kilit taşlarıdır. Vatan evlatlarının kolunu bükecek ne bir güç ne de bir kudret vardır. Dirimiz asker vurulanımız şehittir. Onların dirisi kalleş vurulanı ise leştir. Allah tekdir, ordusu Türk oğlu Türk'tür. (İdlib) Alçak saldırının arkasında İran ve Suriye vardır. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Yiğit evlatlarımıza kim kurşun sıkıyorsa kendi kanlarında boğulmaya mahkumlardır.

"SURİYE'DE NE İŞİMİZ VAR DİYENLERDEN OLMAYIN! TAM DA OLMAMIZ GEREKEN YERDEYİZ"

Şehitlik mertebesi ulaşılacak en yüksek mertebesidir. Kurulmuş Esed hayranları bu kutlu vatan bölünebilir mi? Atan ve millet için toprağa düşen kahramanlarımız Türk milletinin şerefidir. "Suriye'de ne işimiz var?" diyenlerden olmayın. Tam da olmamız gereken yerdeyiz.

Hiçbir zalim Türkiye'ye kanlı dişlerini geçiremez. Rejim güçlerinin hava saldırısı sonrasında şehit olan askerimizin annesi Zeynep Baykuş, "Kimseye meydan vermeyeceğiz, Bir ölür bin doğarız kuşum. Şehidim ölmedi, ben şehit anası oldum." demiştir.

Bu kadar asil kahraman evlatlarını sinesinden çıkaran Türk evlatlarına güç yeter mi, zor söker mi? Ezan susar mı, bayrak susar mı? Hele bir söyleyin kurumuş ve kudurmuş Esad hayranları bu kutlu vatan bölünebilir mi? Kahramanlarımız Türk milletinin şeref timsalleridir.



"TÜRK'ÜN BAHAR KALKANI SINIRLARIMIZA SET ÇEKMİŞTİR"

Kanımın son damlasına kadar Türklüğün ve Türk milleti için vuruşur ve mücadele ederim. Çünkü aklım hep Türkiye'dir.

İdlib saldırısından hemen sonra Türkiye Bahar Kalkanı harekatını başlatmıştır. Suriye'ye karşı Türk'ün Bahar Kalkanı sınırlarımıza set çekmiştir. Sorulacak hesabımız alınacak intikamımız vardır. Rejim unsurları kaçacak delik aramak derdindedir.

Türkiye İdlib'de savaş oyunlarının içinde değildir. Gaye vatan, sınır ve toprak güvenliğidir. Sınırları kalbura dönmüş, girenin çıkanın belli olmadığı bir devletin egemenlik hakları çiğnenmiştir.

Sayın Kılıçdaroğlu ve ipini ele vermiş siyasi çürükler, sizin bunlara dair bir fikriniz var mıdır? Şayet varsa, kimlerin hizmetkarısınız, kimlerin hizasındasınız? Hadi yok diyelim o zaman ne işiniz var Türkiye'de, ne arıyorsunuz siyasette? Misak-ı Milli coğrafyasında bir kuşun kanadı kırılsa, bir kuzu av olsa, bir mazlum feryad etse Türk milleti mesele eder, tavır gösterir. Bedelini de peşinen ödetir.



"ESAD'IN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİĞİNDE FİŞİNİ İLK PUTİN ÇEKECEKTİR"

Putin ne derse desin, kahramanlarımızın kasıtlı olarak hedef alındığı kesindir. Rus makamlarına bilgi verilmesine rağmen, inkar etmişlerdir. Radar gerçekleri başka şeyler söylemektedir. Ambulansları bile vuran barbarlar ile İdlib'de muhattap olunmuştur. Esad'ın son kullanma tarihi bittiğinde fişini ilk Putin çekecektir. Eğer biz gitmezsek bir gün mutlaka onlar gelecek, vatana millete kast edecekler. Kan ve bal kokusu bir ayıyı çılgına çevirecek, zincirlerinden kopuşuna neden olacaktır. Hodri meydan... Ayı gelirse gelsin, göreceği sadece bozkurt ruhunun dirilişi ve kahramanlığıdır.

GÖREV DÜŞSÜN CEPHEYE GİDERİM



Bu kadar asil evlatları bünyesinden çıkaran Türk milletine kurşun işler mi, ezan diner mi, bayrak iner mi? Kudurmuş Esad hayranları bu kutlu vatan bölünebilir mi? Şehitlik mertebesi ulaşılacak en yüksek mertebedir. Asırlardır şehitlerimizin anaları, babaları, elleri, çocukları onların ardından gözyaşı dökerken, ağızlarından tek cümle dökülmüştür 'Vatan sağolsun'. Kendi payıma konuşuyorum, görev düşsün koşa koşa cepheye gider, mevziye girerim. Allah nasip eder şehit olur, gazi olurum. Kanımın son damlasına kadar vuruşur, son takatime kadar mücadele ederim.

MİSAK-I MİLLİ'YE GÖRE SAVUNMA ALANLARI



Rejim unsurları kaçacak delik peşindedir. Türkiye, İdlib'de savaş oyunlarının, hegemonya oyunlarının içinde değildir. Gaye vatandır, sınır, toprak ve insan güvenliğidir. Sınır demek devlet demektir. Sınırları delik deşik olmuş bir devletin egemenlik hakları çiğnenmiştir. Türk devletinin hükümran haklarının başlangıç noktası hudut noktalarıdır. Bu gerçeği çarpıtan iç ve dış odaklar aynı şer ekseninde toplanmışlardır. İdlib'den geri çekilirsek, Hatay'dan olmamız kaçınılmazdır. Evimizin önü yanarken, omuz silkersek milli onurumuzdan mahrum kalırız. Tarih bize diyor ki, komşu ülkelerde önü alınmamış krizler, kargaşa ve çatışmalar yayılır eninde sonunda ülkemize bulaşacaktır. Misak-ı Milli'ye göre savunma alanları oluşturuyoruz.

"KİM HATAY'A GÖZ DİKİYORSA O GÖZÜ OYARIZ"



(Sputnik'e sert tepki) Bir Rus haber sitesinde 'Çalınan şehir: Hatay' haberi yapılmış, gizli arzular deşifre edilmiştir. Bu utanmazlıktır, bu mütecaviz Moskof oyunudur. Hatay vazgeçilemez zümrüt örtüsüdür. Kim Hatay'a göz dikiyorsa o gözü oyarız, kim el uzatıyorsa kökünden keseriz. Emel sahipleri karşılarında Türk milletinin tamamını bulacaklardır.

459 yıl Mısır'da 452 yıl Irak'ta 402 yıl Lübnan'da 401 yıl Yemen'de, 400 yıl Bahreyn'de, 400 yıl Katar'da, 399 yıl Suudi Arabistan'da, 381 yıl Kuveyt'te, 308 yıl Tunus'ta, 303 yıl Cezayir'de hangi kudretli sahibi imparatorluğun olduğunu biliyor mu? Misak-ı Milli coğrafyasında bir kuşun kanadı kırılsa Türk milleti mesele eder, dert eder. Hem içimizdeki, hem çevremizdeki gelişmelere dikiz aynasından bakmayız. Bana değmeyen yılan 1000 yıl yaşasın diyemeyiz. Mondros imzalandığında Misak-ı Milli hudutları çizilmişti.



Niye Libya'dayız diyenler 494 yıldır orada bulunduğumuzu unuttunuz mu? 454 yıl Mısır'da, 402 yıl Irak'ta, 402 yıl Lübnan'da, 401 yıl Yemen'de, 400 yıl Bahreyn'de, 400 yıl BAE'nde, 397 yıl Sudan'da hangi kudret sahibi imparatorluğunun hükmünün geçtiğini aklını ve aidiyet bilincini kaybetmiş güruh biliyor mu?

Sayın Kılıçdaroğlu şimdi anlıyor musun niye İdlib'deyiz, niye Libya'dayız. Bize değil, aziz Atatürk'e kulak ver. Bari muhterem hatırasına riayet et.





RUSYA İKİLİ OYNAMAKTADIR



Bugün İdlib'de Rusya ikili oynamaktadır, katil Esad ağır ve affedilmez suç işlemiştir. 5 Mart 2020'de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Putin'in yapacağı görüşme kritiktir. İdlib'de Türkiye'nin 12, Rusya'nın 10, İran'ın da 7 gözlem noktası vardır. Saldırıya uğrayan, şehit veren Türkiye'dir. Gereğini yapan da Türkiye'dir. Peskov, Rusya dışındaki ülkelerin uluslararası hukuka aykırı şekilde bulunduğunu söylemiştir. Bize göre halt etmiştir. Putin Rusya'nın kimseyle savaşa hazırlanmadığını söylemek gereği hissetmiştir. Putin ne derse desin, kahramanlarımızın kasıtlı hedef alındığı açıktır. Bu menfur saldırının evrensel değerlere aykırı olduğu ortadadır.

RUSYA ABA ALTINDAN SOPA MI GÖSTERİYOR?



Kimi kandırıyorlar, ne anlatıyorlar? Putin'in varmak istediği yer neresidir? Boğaz'dan geçen gemilerle ne mesaj verilmek istenmiştir? Aba altından sopa mı gösterilmek istenmiştir? Dalımızı kesenin damını yıkarız. Türk'e yan gözle bakanın alnını karışlarız. Biz Rusya'ya güvenilmez derken abartıyor muyuz? Rusya'nın sıcak denizlere inme planı tarihi bir hedeftir. Gizli ajandanın sayfaları birer birer aralanmıştır. 5 Mart'ta Putin ile görüşme kritiktir.

KILIÇDAROĞLU'NA: VAY GAFİL VAY



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Esad sözcüleri İdlib'deki mücadeleden yine rahatsızdır. Bre kalpsizler bir kez olsun milli itirazınızı seslendirin. Düşmana düşman derseniz sadece adam olursunuz. Anlaşılan şehitlerimizin acısı bile CHP yönetimini ıslah etmemiştir. CHP'li sözcüler siyasi sorumlu peşine düşecek kadar çürümüşlerdir. Bu edepsizliktir, gayri milliliktir. 'Şehitler tepesi boş kalacak' diyerek küçülen müsrif CHP zihniyeti karşımızdadır. Şehidi bilmez, tepeden anlamaz, vatanı bilmez, milleti tanımaz. Vay gafil vay, demek şehitler tepesini boş tutacaksın öyle mi? Bize göre bunun adı vatana ihanet, şühedaya hakarettir. Sayın Kılıçdaroğlu bunu söylerken hiç mi gocunmadın? Hainler tepemize üşüşür, zalimler milletimize musallat olur bunu da mı kavrayamadın?

"MHP'NİN İDLİB İLE İLGİLİ ÖNERİLERİ ŞÖYLEDİR..."

Rusya'nın değişen şartlara göre sınır değiştirmeye çalışması masayı dinamit koymaktır. Rusya zorba ilkelerini gözden geçirmeli, Astana ve Soçi'ye bağlı kalmalıdır. 27 Şubat için tazminat ve özür gündeme getirilmeli. Esad koşulsuz geri çekilmeli. M4 ve M5 karayolu müştereken korunmalı.

"TÜRK ORDUSU ESAD'A SON DARBEYİ İNDİRMELİDİR"

BM ve NATO havanda su dövmüştür. Uyarıyorum, Türkiye'nin şakası yoktur. Rusya ve Suriye Türkiye'nin sabrını daha fazla zorlamamalıdır. Türkiye Kızıl elma şuuru ile ne olursa olsun hakkını savunacaktır. Siyaset ve diplomasi başardı, başardı. Olmazsa Türk ordusu soluğu Şam'da almalı. Esad'ın kafasına çuvalı geçirip, son darbeyi indirmelidir.

"ŞEHİTLER TEPESİNDEN SEN NE ANLARSIN KILIÇDAROĞLU"

Kılıçdaroğlu ve avaneleri bir kez olsun milli itirazınızı seslendirin. Esad sözcüleri İdlib'deki mücadeleden rahatsız. Düşmana düşman derseniz sadece adam olursunuz. Her şart altında dik dururuz. Şehitlerimizin acısı bile CHP yönetimini ıslah etmemiştir. CHP siyasi rejim peşine düşmüştür. Bu edepsizdir. Şehitler tepesi boş kalmayacak sözünü bile başarısızlık olarak görmüşlerdir. Şehidi bilmez, tepeden anlamaz, vatanı bilmez. Şehitler tepesi boş kalınca zalimler yurdumuzun tepesine musallat olur bunu da mı anlayamadın. Sayın Kılıçdaroğlu senin gibilere rağmen şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak. Kılıçdaroğlu sen Suriye'nin muhalefet partisi değilsin. Esad'ın yancısı, rejimin kuklası değilsin. Mehmetçik katillerinin yoldaşı olamazsın. CHP'ye oy veren kardeşlerimize yazık etme, ihanet etme.