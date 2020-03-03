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Son dakika: Rus askeri Serakib'de mi? İdlib için flaş iddia...

Katil Beşar Esad'ın kalleş saldırısı sonrası TSK'nın İdlib'e başlattığı ve adını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıkladığı "Bahar Kalkanı Harekatı" başarıyla devam ediyor. Rejim güçlerinin Türk ordusunun yaylım ateşinden korunmak için ambulansları kullandığı ortaya çıktı. TSK rejim güçlerine SİHA'larla göz açtırmazken İdlib'in kapısı olarak bilinen M4 ile M5 otoyollarının bulunduğu Serakib'e Rus askeri polis birliklerinin sevk edildiği iddiası ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 03.03.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 10:28
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Son dakika: Rus askeri Serakib'de mi? İdlib için flaş iddia...

Muhalifler, İdlib'in güneyindeki stratejik Cebel Zaviye bölgesini kontrol altına aldı. Suriye rejimi ise İdlib'e açılan kapı Serakib'i almak için saldırılarını yeniden yoğunlaştırdı.

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Son dakika: Rus askeri Serakib'de mi? İdlib için flaş iddia...

Rejim kaynakları, Serakib şehir merkezinde kontrol sağladıklarını ileri sürerken, çatışmaların yoğun şekildiği sürdüğü belirtildi.

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Son dakika: Rus askeri Serakib'de mi? İdlib için flaş iddia...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib ve Halep bölgesinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekâtı genişleyerek sürüyor. TSK'nın rejim hedeflerine nokta operasyonlar yapması, muhaliflerin ilerleyişini hızlandırdı. İdlib'in güneyindeki Zaviya Dağı'nda 20 yerleşim birimi, muhaliflerin denetimine geçti.

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Son dakika: Rus askeri Serakib'de mi? İdlib için flaş iddia...

SİHA'LAR VURUYOR

Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, İdlib'in güneyinde yer alan Hazarin, Kefermus ve Darul Kebire köylerini rejimden geri aldı. Cebel Zaviye bölgesi, rejim güçlerinden temizlenmiş oldu.

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Son dakika: Rus askeri Serakib'de mi? İdlib için flaş iddia...

Böylece muhalifler, rejimi M4 otoyolundan uzaklaştırdı. İdlib'e hakim sıralı dağların bulunduğu Cebel Zaviye, Halep ve Lazkiye'yi bağlayan M4 karayoluna açılan kapı konumunda olmasıyla stratejik önem taşıyor. Muhalifler geçen hafta kaybettikleri Kafranbel kasabasını da kuşatmaya aldı.