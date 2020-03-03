Son dakika: Rus askeri Serakib'de mi? İdlib için flaş iddia...

Katil Beşar Esad'ın kalleş saldırısı sonrası TSK'nın İdlib'e başlattığı ve adını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıkladığı "Bahar Kalkanı Harekatı" başarıyla devam ediyor. Rejim güçlerinin Türk ordusunun yaylım ateşinden korunmak için ambulansları kullandığı ortaya çıktı. TSK rejim güçlerine SİHA'larla göz açtırmazken İdlib'in kapısı olarak bilinen M4 ile M5 otoyollarının bulunduğu Serakib'e Rus askeri polis birliklerinin sevk edildiği iddiası ortaya atıldı.