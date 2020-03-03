Yeniçağ gazetesi, İYİ Partili Aylin Cesur'un şehit cenazesindeki skandal hareketini aklamaya kalktı
İdlib’de Esad rejiminin havadan düzenlediği kalleş saldırıda şehit düşen Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin için dün cenaze töreni düzenlendi. Törende İYİ Partili Aylin Cesur’un cenaze namazı sırasında cemaatin önüne geçip gülerek poz vermesi büyük tepki çekti. İYİ Parti’nin gazetesi olarak bilinen Yeniçağ, Aylin Cesur’u aklamak için namaz üzerinden algı operasyonu yaptı. Cenaze namazının AK Partili Veysel Eroğlu nedeniyle ikinci kez kılındığı yalanını söyleyen Yeniçağ gazetesinin manipülasyonu kısa süre içerisinde ortaya çıktı. Namazın ikinci kez kılınmasının sebebinin şehidin geç kalan silah arkadaşları ve kayınpederi olduğu söylendi.
İYİ Parti'nin gazetesi olarak bilinen Yeniçağ gazetesi, Aylin Cesur'un skandal hareketinin üzerini örtmek için AK Parti'ye iftira attı.
Gazete, Aylin Cesur'un skandalını görmezden gelip algı operasyonu yaparak şehidimizin cenaze namazının AK Partili Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Veysel Eroğlu geç kaldığı için ikinci kez kılındığını iddia etti. Yeniçağ gazetesinin kendi milletvekilini korumak için şehit cenazesi üzerinden yaptığı provokasyon sosyal medyada büyük tepki çekti.
Namazın ise şehidin silah arkadaşlarının ve kayınbederinin namaza yetişememesi nedeniyle ikinci kez kılındığı ortaya çıktı.
"İFTİRA BÜYÜK GÜNAHTIR"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Ben Dinar'lıyım.Şehidimizin cenazesi çok kalabalıktı.Şehidi evinden helallik alıp getirdiğimizde cami dolmuştu. Biz de namazı sonra kılmak için Dışişleri Bakan Yrd.mız, Milletvekilimiz,Valimiz, Grup Başkanvekilimiz ile şehidimiz babası ve kardeşleri ile cenaze safına durduk. Sulu şekilde kar yağıyordu. Herkes tamam denildi ve İl müftümüz cenaze namazını kıldırdı. Ben saftaki yerimi Şehidimizin Kardeşi Murat'a vererek (bereli) arkada namazı kıldım. Tam şehit alınırken silah arkadaşları ile bir akrabası geldi. Biz namaz kılamadık dedi. Müftü bey de, Namaz kılmayan imam istedi. Yeni Cami İmamını telefon ile aradım. O gelip cenaze namazını 2.defa kıldırdı. Bakan bey, MHP vekilimiz de camide imiş. Kesinlikle silah arkadaşlarının arzusu ile 2.namaz kılındı. Aylin Cesur'un gözümüz önünde yaptığını örtmek için iftira büyük günahtır" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Beklenen müjde geldi! Bir haftaya sahada
- “Avrupa’nın yarısını ben gönderdim” diyen isim tutuklandı
- YKS adayları dikkat! Bugün sona eriyor...
- Pentagon Erdoğan, Cinping, Vladimir Putin ve Trump'tan...
- Uzman erbaş alımları başladı! İşte şartlar...
- MSB: Rejime ait savaş uçağını düşürdük
- Patriot için Erdoğan-Trump görüşmesi bekleniyor
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Atatürk'lü İdlib mesajı
- Son dakika: İngiliz ajanının ölüm nedeni belli oldu
- Esad rejimi ibadethaneleri de vurdu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş şartları nedir?
- Yeni EFT ücreti ne kadar? Banka EFT ücretleri kaç para? EFT ne zaman hesaba geçer?
- TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura çekilişi isim listesi açıklandı mı?
- Mart ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- 100 bin TL’ye kadar alınabilecek ikinci el arabalar! 2020 Mart ayı en uygun ikinci el araba modelleri listesi…
- KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama!
- Resmi Gazete’de yayımlandı! TÜBİTAK 95 personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- 2 Mart TOKİ Selçuklu kura sonuçları tüm liste | TOKİ Konya Selçuklu çekiliş sonucu isim listesi!
- Şehitler Tepesi ne demek? Arif Nihat Asya Şehitler Tepesi şiiri sözleri!
- 2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?
- EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) fragman neden yok?
- 2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?