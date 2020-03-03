03 Mart 2020, Salı
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Yeniçağ gazetesi, İYİ Partili Aylin Cesur'un şehit cenazesindeki skandal hareketini aklamaya kalktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
ŞEHİT CENAZESİNDEKİ SKANDAL HAREKETİ AKLAMAYA KALKTILAR

’de Esad rejiminin havadan düzenlediği kalleş saldırıda şehit düşen için dün cenaze töreni düzenlendi. Törende İYİ Partili ’un cenaze namazı sırasında cemaatin önüne geçip gülerek poz vermesi büyük tepki çekti. İYİ Parti’nin gazetesi olarak bilinen Yeniçağ, Aylin Cesur’u aklamak için namaz üzerinden algı operasyonu yaptı. Cenaze namazının AK Partili nedeniyle ikinci kez kılındığı yalanını söyleyen Yeniçağ gazetesinin manipülasyonu kısa süre içerisinde ortaya çıktı. Namazın ikinci kez kılınmasının sebebinin şehidin geç kalan silah arkadaşları ve kayınpederi olduğu söylendi.

İYİ Partili vekil Aylin Cesur’dan şehit cenazesinde skandal hareket İYİ PARTİLİ VEKİL AYLİN CESUR’DAN ŞEHİT CENAZESİNDE SKANDAL HAREKET

İYİ Parti'nin gazetesi olarak bilinen Yeniçağ gazetesi, 'un skandal hareketinin üzerini örtmek için 'ye iftira attı.

Gazete, Aylin Cesur'un skandalını görmezden gelip algı operasyonu yaparak şehidimizin cenaze namazının AK Partili Orman ve Su İşleri Eski Bakanı geç kaldığı için ikinci kez kılındığını iddia etti. Yeniçağ gazetesinin kendi milletvekilini korumak için şehit cenazesi üzerinden yaptığı provokasyon sosyal medyada büyük tepki çekti.

Namazın ise şehidin silah arkadaşlarının ve kayınbederinin namaza yetişememesi nedeniyle ikinci kez kılındığı ortaya çıktı.

"İFTİRA BÜYÜK GÜNAHTIR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Ben Dinar'lıyım.Şehidimizin cenazesi çok kalabalıktı.Şehidi evinden helallik alıp getirdiğimizde cami dolmuştu. Biz de namazı sonra kılmak için Dışişleri Bakan Yrd.mız, Milletvekilimiz,Valimiz, Grup Başkanvekilimiz ile şehidimiz babası ve kardeşleri ile cenaze safına durduk. Sulu şekilde kar yağıyordu. Herkes tamam denildi ve İl müftümüz cenaze namazını kıldırdı. Ben saftaki yerimi Şehidimizin Kardeşi Murat'a vererek (bereli) arkada namazı kıldım. Tam şehit alınırken silah arkadaşları ile bir akrabası geldi. Biz namaz kılamadık dedi. Müftü bey de, Namaz kılmayan imam istedi. İmamını telefon ile aradım. O gelip cenaze namazını 2.defa kıldırdı. Bakan bey, vekilimiz de camide imiş. Kesinlikle silah arkadaşlarının arzusu ile 2.namaz kılındı. Aylin Cesur'un gözümüz önünde yaptığını örtmek için iftira büyük günahtır" ifadelerini kullandı.

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