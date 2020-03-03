03 Mart 2020, Salı
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“Avrupa’nın yarısını ben gönderdim” diyen Özcan Karlı tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
“AVRUPA’NIN YARISINI BEN GÖNDERDİM” DİYEN İSİM TUTUKLANDI

’nin sınır kapılarını açmasıyla binlerce mülteci sınıra akın etti. Sınırda hareketli günler yaşanırken ortaya ilginç olaylar da çıktı. “’nın yarısını ben gönderdim” diyen ve çok konuşulan tutuklandı. Özcan Karlı ifadesinde ‘Kaçakçı değilim, insaniyet için birkaç kişi geçirdim. Ondan dolayı ceza aldım’ dedi. Karlı röportajdaki açıklamalarını ise ‘Gazetecilerin gazına geldim’ diyerek inkar etti.

'nin aldığı kararın ardından göçmenlerin sınır bölgesine akını devam ediyor. Bu süreçte adlı bir kişi televizyonlara röportaj vererek ' kaçakçısıyım. 'daki göçmenlerin yarısını ben gönderdim. Şu anda nokta belirliyoruz. Hepsini karşıya geçireceğiz' demişti.

İNKAR ETTİ

Hürriyet'in haberine göre; bu açıklamalarını 'nin ilçesinde yapan Karlı, 'ye geldikten sonra gözaltına alınarak tutuklandı. Karlı ifadesinde röportajda anlattığı herşeyi inkâr etti.

"PARA ALMADAN GEÇİRİRKEN YAKALANDIK VE CEZA ALDIM"

'Göçmen kaçakcısı değilim, Ayvacık'taki evimde otururken göçmenlerin haline acıdık. Evimize alıp yedirip içirdik. Karşıya geçmek istediler. Biz de insaniyet olsun diye, hallerine üzüldüğüm için para almadan geçirirken yakalandık ve ceza aldım.' dedi.

"GAZETECİLERİN GAZINA GELDİM"

Karlı 'Avrupa'nın yarısını ben gönderdim' şeklindeki ifadesiyle ilgili olarak da 'Kahvede oturuyordum. Gazeteciler geldi. Onların yönlendirmesiyle mizansen yaptık. Gazetecilerin gazına geldim' diyerek kendini savunmaya çalıştı. Karlı'nın tutukluluk hali devam ediyor.

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