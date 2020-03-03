“Avrupa’nın yarısını ben gönderdim” diyen Özcan Karlı tutuklandı
Türkiye’nin sınır kapılarını açmasıyla binlerce mülteci sınıra akın etti. Sınırda hareketli günler yaşanırken ortaya ilginç olaylar da çıktı. “Avrupa’nın yarısını ben gönderdim” diyen ve çok konuşulan Özcan Karlı tutuklandı. Özcan Karlı ifadesinde ‘Kaçakçı değilim, insaniyet için birkaç kişi geçirdim. Ondan dolayı ceza aldım’ dedi. Karlı röportajdaki açıklamalarını ise ‘Gazetecilerin gazına geldim’ diyerek inkar etti.
Türkiye'nin aldığı kararın ardından göçmenlerin sınır bölgesine akını devam ediyor. Bu süreçte Özcan Karlı adlı bir kişi televizyonlara röportaj vererek 'Göçmen kaçakçısıyım. Avrupa'daki göçmenlerin yarısını ben gönderdim. Şu anda nokta belirliyoruz. Hepsini karşıya geçireceğiz' demişti.
İNKAR ETTİ
Hürriyet'in haberine göre; bu açıklamalarını Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yapan Karlı, Edirne'ye geldikten sonra gözaltına alınarak tutuklandı. Karlı ifadesinde röportajda anlattığı herşeyi inkâr etti.
"PARA ALMADAN GEÇİRİRKEN YAKALANDIK VE CEZA ALDIM"
'Göçmen kaçakcısı değilim, Ayvacık'taki evimde otururken göçmenlerin haline acıdık. Evimize alıp yedirip içirdik. Karşıya geçmek istediler. Biz de insaniyet olsun diye, hallerine üzüldüğüm için para almadan geçirirken yakalandık ve ceza aldım.' dedi.
"GAZETECİLERİN GAZINA GELDİM"
Karlı 'Avrupa'nın yarısını ben gönderdim' şeklindeki ifadesiyle ilgili olarak da 'Kahvede oturuyordum. Gazeteciler geldi. Onların yönlendirmesiyle mizansen yaptık. Gazetecilerin gazına geldim' diyerek kendini savunmaya çalıştı. Karlı'nın tutukluluk hali devam ediyor.
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