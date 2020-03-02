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Son dakika: İdlib şehitlerimize asker selamıyla veda!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2020
İDLİB ŞEHİTLERİMİZE ASKER SELAMIYLA VEDA!

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin alçak saldırısı sonrası şehit düşen uzman onbaşılar Eyüp Gülaştı Samsun’da, Muhammed Yılmaz ’da, Halil Çankaya ’da, Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir de Yozgat’ta onbinler tarafından uğurlandı. Şehit yakınlarının asker selamı, yürekleri kabarttı.

Şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı (23) için memleketi Samsun Çarşamba'da cenaze töreni düzenlendi. Rıdvan Paşa Camisi'ndeki tören şehidin asker kıyafeti giyen 5 yaşındaki yeğeni Turgay Can Ergün, dayısının tabutu başında asker selamı verdi. Küçük çocuğun "Dayım şehit düştü, vatan sağ olsun" sözleri yürekleri dağladı. Şehit Gülaştı'nın cenazesi Göğceli Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Muhammed Yılmaz'ın (27) Ulu Cami'de düzenlenen cenaze töreninde anne Hatice Yılmaz, "Benim kahraman oğlum" diyerek asker selamı verdi. 20 bin kişinin katıldığı tören sonrası şehitin naaşı, Kütahya Hava Şehitliği'nde defnedildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir (24) Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki cenaze törenine binler akın etti. Tören öncesi baba İbrahim Özdemir taziyeleri kabul ederken, anne Emine Özdemir gözyaşı döktü. Şehidin ağabeyleri ise, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı dökerek, şehit Özdemir'in fotoğrafını öptü. Şehit Özdemir, köy mezarlığında toprağa verildi.

Son dakika: İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı son yolculuğuna uğurlandı! Şehidin 4 yaşındaki yeğeninden duygulandıran sözler... SON DAKİKA: İDLİB ŞEHİDİ PİYADE UZMAN ONBAŞI EYÜP GÜLAŞTI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI! ŞEHİDİN 4 YAŞINDAKİ YEĞENİNDEN DUYGULANDIRAN SÖZLER...

DEVLET ERKANI ANKARA'DA
Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için 'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Şehidin naaşı, Cebeci Askeri Şehitliği'ne defnedildi. Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vali Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı milletvekilleri ile ilgililer katıldı.

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