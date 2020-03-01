İdlib şehidi Batuhan Tank’ın cenazesinde duygulandıran kare
Giriş Tarihi: 01.03.2020
Suriye’nin İdlib bölgesinde Esad’a bağlı rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank’ın memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki cenazesinde tören mangasındaki askerler ıslanmasın diye vatandaşların şemsiye tuttuğu fotoğraf, görenleri duygulandırdı.
İdlib şehidi Uzman Çavuş Batuhan Tank, dün memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.
Cemalpaşa Mahallesi Şehit Yaşar Tank Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kadirli Asri Mezarlığındaki şehitliğe getirilen Batuhan Tank'ın cenazesi burada toprağa verildi.
Yağmur altında gerçekleştirilen cenaze töreninde, tören mangasındaki askerlerin ıslanmaması için cenazeye katılan vatandaşların kendi şemsiyesini askerlere tutma anının fotoğrafı ise görenleri duygulandırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Feci kazada kıl payı kurtuldu! Dehşet anları kamerada
- Korkunç olay! Bankta bulundu
- İşte kanseri tedavi eden besin! Mucizevi etkileri var
- İran'da korkutan rakam! Ölü sayısı arttı
- AFAD'dan 'deprem hazırlığı' çağrısı
- BİM aktüel ürünler 6 Mart Cuma kataloğu!
- Baba Vanga kehanetleri kan dondurdu!
- Marteniçka nedir? Marteniçka yapımı ve hikayesi...
- Ankara'da dehşet! Karısını öldürüp çocuğunun yanında...
- Fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- El Clasico hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?
- Emekliye 602 TL ek ödeme formülü… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ek ödeme tablosu! Ek ödemeler ne kadar olacak?
- Ankaragücü – Sivasspor (CANLI ANLATIM)
- Maç sonucu: Yukatel Denizlispor 2-0 Yeni Malatyaspor
- Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başlıyor! 2020 uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?
- Milyonları ilgilendiriyor… Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? 2020 Emekli promosyonu hangi bankada ne kadar?
- Yüzbinler bekliyor… TOKİ İstanbul Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul çekiliş tarihleri!
- Marteniçka nedir? Marteniçka yapımı ve hikayesi nasıldır?
- BİM aktüel ürünler 6 Mart Cuma kataloğu! BİM aktüelde bu hafta Huawei Y5 satılacak! İşte, BİM katalog ürünleri…
- Ege Denizi’nde korkutan deprem! (AFAD Kandilli son depremler)
- Antalyaspor Fenerbahçe canlı anlatım izle! Antalya FB CANLI | Video
- 2020 Mart ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE kira artış oranı yüzde kaç?