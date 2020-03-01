01 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İdlib şehidi Batuhan Tank’ın cenazesinde duygulandıran kare

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.03.2020
İDLİB ŞEHİDİNİN CENAZESİNDE DUYGULANDIRAN KARE

’nin bölgesinde Esad’a bağlı rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan ’ın memleketi ’nin Kadirli ilçesindeki cenazesinde tören mangasındaki askerler ıslanmasın diye vatandaşların şemsiye tuttuğu fotoğraf, görenleri duygulandırdı.

şehidi , dün memleketi 'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Cemalpaşa Mahallesi Şehit Yaşar Tank Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kadirli Asri Mezarlığındaki şehitliğe getirilen Batuhan Tank'ın cenazesi burada toprağa verildi.

Yağmur altında gerçekleştirilen cenaze töreninde, tören mangasındaki askerlerin ıslanmaması için cenazeye katılan vatandaşların kendi şemsiyesini askerlere tutma anının fotoğrafı ise görenleri duygulandırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN